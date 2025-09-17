- Molimo vas, postoji li iko ko bi pomogao sa smeštajem za njih, ko bi ih sklonio na sigurno? Mi ćemo preuzeti kompletne veterinarske troškove na sebe, hranu i sve što je za njih potrebno! Molimo vas za pomoć, molimo vas samo za parče dvorišta, MOLIMO VAS da ne uginu na deponiji, sami i napušteni