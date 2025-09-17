Slušaj vest

Udruženje iz Zrenjanina uputilo je i sledeći apel na društvenim mrežama:

- Molimo vas, postoji li iko ko bi pomogao sa smeštajem za njih, ko bi ih sklonio na sigurno? Mi ćemo preuzeti kompletne veterinarske troškove na sebe, hranu i sve što je za njih potrebno! Molimo vas za pomoć, molimo vas samo za parče dvorišta, MOLIMO VAS da ne uginu na deponiji, sami i napušteni

- Ako bilo ko može da pomogne, molimo vas, neka nam se javi porukom u inbox, dešava se da ne možemo da ispratimo sve komentare....

Jedna dobra duša čeka svoj novi dom i u Zaječaru...

Screenshot 2025-09-17 131630.jpg
Foto: Facebook Printscreen/Udruženje Beta Zaječar

 Kurir.rs/Facebook Udruženje Beta Zrenjanin

Ne propustiteSrbijaMESEC DANA, I PO KIŠI I PO SUNCU, ČEKA SVOGA GOSPODARA I NE MRDA: Pranjanski Hačiko tera suze na oči, ne miče se sa seoskog puta
asdasdasd.jpg
PolitikaMUFTIJIN MAČAK NEUTEŠAN: Doneli ga kući s groblja, samo leži i tuguje za pokojnim gospodarom, glasa ne daje (VIDEO)
muftija-zukjorlic-macak.jpg
SrbijaDANI PROLAZE, ON NE MRDA: Ljudi ga obilaze, meštani hrane, mnogi bi da ga uzmu, ali pranjanski Hačiko još se nada svome gospodaru
asdasdasd.jpg
SrbijaVEĆ 10 DANA NI MAKAC SA NJEGOVOG GROBA, TUGUJE... Slavica ovim slikama rasplakala pola Srbije (FOTO)
screenshot-20240320-103846.jpg
PlanetaPRIČA KOJA JE SVE POGODILA: Pas se već 18 meseci ne pomera sa mesta na kome mu je poginuo vlasnik! Niko nije uspeo da ga udomi (VIDEO)
pas4.jpg