Ova dva šarpeja, ova dva mučenika su izbačena nadomak jednog sela, na mini deponiju! Mužjak i ženka, potpuno nesnađeni. Oni već danima čekaju na istom mestu na kojem su i ostavljeni i ne pomeraju se... Oni čekaju nadajući se da će se njihov "čovek", koji ih je tako surovo odbacio, vratiti po njih, glasi objava zrenjaninskog udruženja Beta
ostavio ih u smeću
VEĆ DANIMA NI MAKAC, NADAJU SE SVOME GOSPODARU Ostavljeni, nesnađeni, verni, čekaju na istom mestu da im se vrati nečovek koji ih je surovo izbacio na drum FOTO
Udruženje iz Zrenjanina uputilo je i sledeći apel na društvenim mrežama:
- Molimo vas, postoji li iko ko bi pomogao sa smeštajem za njih, ko bi ih sklonio na sigurno? Mi ćemo preuzeti kompletne veterinarske troškove na sebe, hranu i sve što je za njih potrebno! Molimo vas za pomoć, molimo vas samo za parče dvorišta, MOLIMO VAS da ne uginu na deponiji, sami i napušteni
- Ako bilo ko može da pomogne, molimo vas, neka nam se javi porukom u inbox, dešava se da ne možemo da ispratimo sve komentare....
Jedna dobra duša čeka svoj novi dom i u Zaječaru...
Foto: Facebook Printscreen/Udruženje Beta Zaječar
Kurir.rs/Facebook Udruženje Beta Zrenjanin
