Dok je u nekim gradovima Srbije grejanje poskupelo, ili su tamošnje toplane podnele takve zahteve za korekciju cene Lozničani mogu mirno da čekaju početka nove grejne sezone.

Kako je potvrđeno iz JKP ‘’Toplana’’ isporuka toplotne energije korisnicima će i predstojeće zime biti po starim cenama, nepromenjenim dvanaest godina, tačnije još od 2013. godine.

Iz lozničke ‘’Toplane’’ kažu da uveliko završavaju sve neophodne servise, remonte i ostale poslove kako bi na vreme, 15. oktobra startovali, s tim da će i pre tog datuma biti spremni da ugreju radijatore. Već u prvim danima oktobra sistem će biti napunjen, počeće tople probe i provere tako da će, ako zatreba, grejanje startovati i pre kalendarski predviđenog datuma. Poslednjih nekoliko sezona grejanje sa daljinskog sistema bilo je stabilno, redovno i kvalitetno pa u preduzeću kažu da će se postarti da tako bude i predstojeće, a da će, ukoliko bude problema zbog iznenadnih havarija nastojati da ih otklone u najkraćem mogućem roku.

Iz ‘’Toplane’’ objašnjavaju da cenu neće menjati iako ima razloga za to, ali će zbog toga imati subvencije od lokalne samouprave. To je u ovoj godini 170 miliona dinara, pri čemu je sto miliona namenjeno drugom deo minule grejne sezone, odnosno prvom delu ove godine, a ostatak je nedavno lokalni parlament odobrio za period septembar-decembar, za plaćanje dve rate reprograma duga ka ‘’Loznica gasu’’ iz prethodnih godina, a deo je predviđen za plaćanje energenata, prirodnog gasa i drvne sečke za novu grejnu sezonu.