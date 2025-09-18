Slušaj vest

Lokalna samouprava trudi se da se taj gorući problem maksimalno smanji, tako da su u toku završni radovi na asfaltiranju i obeležavanju parking mesta na prostoru između Gradskog bedema i Doma učenika.

- Ovo je sjajna stvar za nas vozače, najlepša slika koju sam mogao da vidim jer mi koji svakodnveno parkiramo automobil u centru znamo kolika je muka svako jutro naći parking mesto. Očekujem da će sada biti malo lakše, ali siguran sam da će nam trebati još parking prostora, kaže za RINU Jovan iz Čačka.

Na ovom parkingu biće stvoreni uslovi za parkiranje oko 210 vozila. Od tog broja, predviđeno je između šest i osam mesta za osobe sa invaliditetom, dva parking mesta za autobuse, kao i tri mesta namenjena taksi vozilima.

1758096424Parking-Asfaltiranje-3.jpg
Foto: RINA

Kompletno je urađena i nova javna rasveta, što će, značajno unaprediti bezbednost i funkcionalnost ovog prostora.

- Takođe, radi se i na izgradnji biciklističke i pešačke staze oko samog parkinga, čime će ovaj deo grada dobiti savremeno uređen prostor namenjen kako vozačima, tako i pešacima i ljubiteljima biciklizma, kažu u JP Gradac.

Investitor radova je Grad Čačak, koji je za realizaciju projekta iz gradskog budžeta izdvojio 34 miliona dinara.

Radove na parkingu izvodi čačanska firma “Ratko Mitrović“, dok horizontalnu signalizaciju obeležava JKP “Parking servis“

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteSrbijaČAČAK MUKU MUČI S PARKINGOM - U celom gradu nema igla gde da padne! Broj automobila dostigao limit, ali pomoć je već u planu
shutterstock-423218617.jpg
BeogradBITKA ZA PARKING MESTO! Sve manje prostora u Beogradu i Novom Sadu, cene zakupa i prodaje vrtoglavo rastu: evo kako uštedeti
Tabla parking
Crna GoraDRAMA ZBOG PARKINGA, SEVALE PESNICE U PODGORICI: Jedan muškarac teško povređen, drugi uhapšen zbog incidenta
1720103116crnagorapolicijskiautofotorina.jpg
HronikaBRUTALNA TUČA NA MEDAKOVIĆU! Žestoka makljaža dve grupe muškaraca, jedan izvadio motku i počeo nemilosrdno da udara... SVE ZBOG PARKINGA?! (VIDEO)
2025-09-03 17_53_03-Media Player.png
SrbijaZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA: Obnovljeno 92 parking mesta na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu