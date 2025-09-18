Slušaj vest

Lokalna samouprava trudi se da se taj gorući problem maksimalno smanji, tako da su u toku završni radovi na asfaltiranju i obeležavanju parking mesta na prostoru između Gradskog bedema i Doma učenika.

- Ovo je sjajna stvar za nas vozače, najlepša slika koju sam mogao da vidim jer mi koji svakodnveno parkiramo automobil u centru znamo kolika je muka svako jutro naći parking mesto. Očekujem da će sada biti malo lakše, ali siguran sam da će nam trebati još parking prostora, kaže za RINU Jovan iz Čačka.

Na ovom parkingu biće stvoreni uslovi za parkiranje oko 210 vozila. Od tog broja, predviđeno je između šest i osam mesta za osobe sa invaliditetom, dva parking mesta za autobuse, kao i tri mesta namenjena taksi vozilima.

Foto: RINA

Kompletno je urađena i nova javna rasveta, što će, značajno unaprediti bezbednost i funkcionalnost ovog prostora.

- Takođe, radi se i na izgradnji biciklističke i pešačke staze oko samog parkinga, čime će ovaj deo grada dobiti savremeno uređen prostor namenjen kako vozačima, tako i pešacima i ljubiteljima biciklizma, kažu u JP Gradac.

Investitor radova je Grad Čačak, koji je za realizaciju projekta iz gradskog budžeta izdvojio 34 miliona dinara.

Radove na parkingu izvodi čačanska firma “Ratko Mitrović“, dok horizontalnu signalizaciju obeležava JKP “Parking servis“