Slušaj vest

Na ovom prestižnom takmičenju učestvovaće troje mladih sportista – Denis Nikolić, Lana Katić i Jelena Mudrinić, članovi Karate kluba „Đerdap“.

- Denis, Lana i Jelena vredno su trenirali i spremali se, pokazali posvećenost i disciplinu, i verujemo da će dostojno braniti boje naše zemlje. Ovo je ujedno i prilika da se još jednom potvrdi kvalitet i talenat mladih sportista iz našeg kluba“, istakao je Borko Tufajević, trener Karate kluba „Đerdap“ i reprezentacije Srbije.

Mladi karatisti iz Kladova na SP u Španiji Foto: RINA

Trener kluba naglašava da je učešće na Svetskom prvenstvu velika čast i ponos, kako za klub, tako i za grad Kladovo i čitavu Srbiju.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteSrbijaŠKOLA U SELU KORBOVO SLAVI 180 GODINA POSTOJANJA: Danas je pohađa 55 učenika i šest predškolaca, pa ona i dalje ostaje centar okupljanja i znanja - sledi obnova
1756217064_kladovo-skola-novo-ruho-fotorina2.jpg
Kultura"Sanjao sam velike snove, a sada ih živim" Darko Perić u Kladovu otvorio novi filmski festival
Darko Perić u Kladovu
Moj biznisKAMIONDŽIJA BOJAN GAZIO NEMAČKE DRUMOVE KAD JE REKAO SAD JE DOSTA! Sa ženom, dva sina i ovom idejom u glavi, pravac Srbija! I uspelo mu, sad živi svoj san FOTO
1755683292_kladovo-foto-mspv_(1).jpg
DruštvoČoveka ujela zmija dok je ručao u bašti restorana u Kladovu: Prikrala se ispod stola, nesrećni muškarac završio u bolnici! VIDEO
Čovek kojeg je ujela zmija/Zmija belouška