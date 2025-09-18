Karate klub „Đerdap“ iz Kladova ponosno će predstavljati Srbiju na predstojećem Svetskom prvenstvu u karateu u organizaciji WSKA, koje se održava u Kadizu, Španija, od 19. do 21. septembra.
Na ovom prestižnom takmičenju učestvovaće troje mladih sportista – Denis Nikolić, Lana Katić i Jelena Mudrinić, članovi Karate kluba „Đerdap“.
- Denis, Lana i Jelena vredno su trenirali i spremali se, pokazali posvećenost i disciplinu, i verujemo da će dostojno braniti boje naše zemlje. Ovo je ujedno i prilika da se još jednom potvrdi kvalitet i talenat mladih sportista iz našeg kluba“, istakao je Borko Tufajević, trener Karate kluba „Đerdap“ i reprezentacije Srbije.
Mladi karatisti iz Kladova na SP u Španiji Foto: RINA
Trener kluba naglašava da je učešće na Svetskom prvenstvu velika čast i ponos, kako za klub, tako i za grad Kladovo i čitavu Srbiju.
Kurir.rs/RINA
