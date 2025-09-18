Slušaj vest

U subotu, 14. septembra, zvanično je zatvorena letnja sezona u planinskom centru Tornik. Tokom protekla tri meseca, ovaj zlatiborski turistički centar bio je pravi raj za ljubitelje prirode, aktivnog odmora i dobre zabave.

- Posetioci su uživali u brojnim sadržajima: panoramskoj vožnji šestosednom žičarom, koja pruža jedinstven pogled na zlatiborske predele i okolne planine, bobu na šinama, zip lajnu, planinskom biciklizmu, mini golfu, sportskim terenima i dečijim igralištima. Posebno interesovanje vladalo je za e-bajk avanture, koje omogućavaju da se lako savladaju planinske staze i otkriju skrivene lepote Zlatibora, kažu za RINU u TO Zlatibor.

17581212091563189276jezero-zlatibor-rina.jpg
Foto: RINA

Letnju sezonu obogatile su brojne manifestacije, među kojima se izdvojio sportsko-ekološki događaj "Tornik race", koji je okupio veliki broj takmičara i promovisao zdrav način života i očuvanje prirode.

Zlatibor je tokom leta ostao dosledan svom epitetu "vazdušne banje", a Tornik je još jednom pokazao zašto je jedna od najposećenijih lokacija za porodice, sportiste i avanturiste.

17581212161563189203bicikle-rina.jpg
Foto: RINA

Iz lokalne turističke organizacije poručuju da se sa nestrpljenjem očekuje ski opening i početak novih zimskih avantura na Torniku.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteSrbijaVEĆ DANIMA NI MAKAC, NADAJU SE SVOME GOSPODARU Ostavljeni, nesnađeni, verni, čekaju na istom mestu da im se vrati nečovek koji ih je surovo izbacio na drum FOTO
Screenshot 2025-09-17 124937.jpg
SrbijaNAJVIŠE BI JOJ DALI 80! Baka Pava gazi 104, i sve do prošle godine sama sebi kuvala kafu i spremala jelo! Ćerku od 83 godine podseća gde su joj ključevi! (FOTO)
92b90dcf-9f8b-4f2b-ab47-2e559a46d8ee.jpeg
SrbijaOVDE MOŽETE NA ODMOR NA KOJEM ĆE DA VAS UPOSLE! Imanje u Srbiji okuplja turiste iz celog sveta - predaha ima, ali nakon završenih obaveza
puls clean.01_47_39_18.Still005.jpg
SrbijaBILJANA I MILOŠ 3 MESECA SPREMALI SVADBU, A JEDNO IM NAJTEŽE PALO: Sezona velikih srpskih veselja u punom jeku, dok ne kažu "da" mladenci imaju pune ruke posla
Screenshot 2025-09-16 141534.jpg