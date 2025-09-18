GOTOVO LETO NA ZLATIBORU: Završena sezona na Torniku, stotine hiljada posetilaca uživalo u planinskim čarima (FOTO)
U subotu, 14. septembra, zvanično je zatvorena letnja sezona u planinskom centru Tornik. Tokom protekla tri meseca, ovaj zlatiborski turistički centar bio je pravi raj za ljubitelje prirode, aktivnog odmora i dobre zabave.
- Posetioci su uživali u brojnim sadržajima: panoramskoj vožnji šestosednom žičarom, koja pruža jedinstven pogled na zlatiborske predele i okolne planine, bobu na šinama, zip lajnu, planinskom biciklizmu, mini golfu, sportskim terenima i dečijim igralištima. Posebno interesovanje vladalo je za e-bajk avanture, koje omogućavaju da se lako savladaju planinske staze i otkriju skrivene lepote Zlatibora, kažu za RINU u TO Zlatibor.
Letnju sezonu obogatile su brojne manifestacije, među kojima se izdvojio sportsko-ekološki događaj "Tornik race", koji je okupio veliki broj takmičara i promovisao zdrav način života i očuvanje prirode.
Zlatibor je tokom leta ostao dosledan svom epitetu "vazdušne banje", a Tornik je još jednom pokazao zašto je jedna od najposećenijih lokacija za porodice, sportiste i avanturiste.
Iz lokalne turističke organizacije poručuju da se sa nestrpljenjem očekuje ski opening i početak novih zimskih avantura na Torniku.
Kurir.rs/RINA