Od narednog ponedeljka pa do kraja mesecaLozničane i njihove goste čeka niz događaja koje priređuje, ili ih podržava Turistička organizacija grada Loznice (TOGL).

Prema rečima Aleksandre Purić, direktorke TOGL, u ponedeljak i utorak će u lozničkom Inovacionom centru Udruženje poslovnih žena Srbije, uz podršku strateškog partnera TOGL, organizovati radionice u okviru VIN projekta ’’Unapređenje položaja žena na tržištu rada u perifernim industrijskim regionima’’.

- Radiće se na edukaciji nezaposlenih žena koje su na tržištu rada, ali i onih koje se bave preduzetništvom, a žele da plasiraju svoje proizvode na društvenim mrežama. Pozivamo sugrađanke koje pripadaju ovom krugu žena, ali i žene iz okruženja da učestvuju na radionicama čiji je cilj međugeneracijsko povezivanje i spajanje novih tehnologija sa kulturnim nasleđem, odnosno starim zanatima.

Foto: Kurir/T.Ilić

Nacionalna služba za zapošljavanje se priključila organizaciji tako da će i oni pokušati da animiraju žene, kako bi pomogli plasmanu njihovih proizvoda i realizaciji potencijalno novih ideja za otvaranje preduzetničkih radnji – rekla je ona.

Krajem sedmice Lozničani će imati najslađe šetalište u Srbiji pošto će tu, od 26. do 28. septembra, Pčelarsko društvo ’’Loznica’’ prirediti 13. Regionalni sajam meda, uz podršku TOGL.

Otvaranje je u petak u podne, a TOGL će za decu prirediti veliki broj radionica na teme meda, pčela i jeseni, uz učešće Predškolske ustanove ’’Bambi’. Tokom sajma će biti otvoren i etno-bazar, sva tri dana od devet ujutru do šest sati popodne. Kada pčelari budu završavali skup u Loznici drugačija vrsta druženja počeće u Banji Koviljači, 28. septembra, koja će biti domaćin 12. Međunarodnog kraljevskog karnevala pod pokroviteljstvom Grada Loznice i uz podršku TOGL.

Foto: Kurir/T.Ilić

Ivan Popović, predsednik UG ’’Kraljevski karneval’’, kaže da se kao i prethodnih godina očekuje veliki broj posetilaca i grupa učesnika iz inostranstva i Srbije i da se i ove godine druženje odvija u okviru Federacije evropskih karnevalskih gradova u ’’A’’ kategoriji. Karnevalu prethodi obeležavanje Svetskog dana turizma, 27. septembra, što će TOGL učiniti zajedno sa Centrom za kulturu ’’Vuk Karadžić’’. Te subote će od 14 do 17 sati biti besplatna poseta Vukovoj spomen-kući u Tršiću.