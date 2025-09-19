Slušaj vest

Grad Sombor organizuje besplatan prevoz za sve građane koji žele da prisustvuju vojnoj paradi "Snaga jedinstva" koja se u subotu, 20. septembra održava u Beogradu, objavljeno je na zvaničnom gradskom sajtu.

Polazak iz Sombora zakazan je za 6.45 časova ispred Sportskog centra "Soko" (Partizan) na Vencu Petra Bojovića 11., a za prijavu za odlazak na vojnu paradu treba da se pozove na broj telefona 025/468-136, od osam do 15 časova.

Podsetimo, početak parade zakazan je za 11 časova na platou ispred Palate Srbija na Novom Beogradu.

Ne propustiteDruštvoVELIČANSTVENA GENERALNA PROBA VOJNE PARADE Pogledajte moć naše vojske na delu, sve je spremno za spektakl u subotu! Kurir na licu mesta! (foto, video)
vojska.png
Društvo"JEDINSTVO JE NAŠ SPAS" Pandurević za Kurir: Ovo će biti jedna od najmasovnijih vojnih parada - Vojna moć Srbije veća od svih zemalja regiona
Sequence 09.02_16_33_11.Still010.jpg
PolitikaŽIVELA SLOBODNA SRBIJA! Predsednik Vučić: U subotu građani Srbije imaće priliku da vide snažnu i moćnu srpsku armiju, poslednje pripreme za vojni defile u toku!
Na sastanaku sa ministrom odbrane Gašićem, načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Mojs.jpg
DruštvoOVIM IZNENAĐENJEM ĆE POČETI VOJNA PARADA! Nešto što region još nije video, kapetan otkrio: Najveći događaj ove vrste na našim prostorima, SPREMNI smo za SUBOTU!
IMG-20250916-WA0200.jpg