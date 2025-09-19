Srbija
BESPLATNO! Sombor organizuje prevoz građana na vojnu paradu "Snaga jedinstva" u subotu
Slušaj vest
Grad Sombor organizuje besplatan prevoz za sve građane koji žele da prisustvuju vojnoj paradi "Snaga jedinstva" koja se u subotu, 20. septembra održava u Beogradu, objavljeno je na zvaničnom gradskom sajtu.
Polazak iz Sombora zakazan je za 6.45 časova ispred Sportskog centra "Soko" (Partizan) na Vencu Petra Bojovića 11., a za prijavu za odlazak na vojnu paradu treba da se pozove na broj telefona 025/468-136, od osam do 15 časova.
Podsetimo, početak parade zakazan je za 11 časova na platou ispred Palate Srbija na Novom Beogradu.
Reaguj
Komentariši