Srbija će uskoro dobiti jednu od najvećih solarnih elektrana u Evropi! Turska kompanija Fortis Energy, deo UCK Holdinga, uložiće stotine miliona evra u gradnju solarnog parka snage 270 megavata, na privatnom zemljištu u Mačvi, na putu ka Drenovcu.

Uporedivo sa petinom kapaciteta Đerdapa – najveće hidroelektrane u zemlji!

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović 11. septembra sastao se sa predstavnicima „Fortis Energy“. Na sastanku je potvrđeno da je građevinska dozvola već obezbeđena, dok se dozvola za prenos energije očekuje u naredna tri meseca.

„Ovo je investicija koja prevazilazi lokalne okvire i ulazi među najveće projekte u Srbiji. Sremska Mitrovica će postati važna tačka na mapi obnovljivih izvora energije u Evropi“, poručio je Nedimović.

Kompanija je na svom sajtu saopštila da je kupila solarni projekat od 180 MW u Sremskoj Mitrovici, zajedno sa BESS sistemom (baterijsko skladištenje energije) kapaciteta 36 MWh. Početak radova planiran je za 2025. godinu.

Fortis Energy posluje od 2014. godine, a već danas upravlja solarnim elektranama u Turskoj, Holandiji i Španiji, ukupnog kapaciteta 229 MWp, koje proizvode 360 miliona kWh godišnje.

U Srbiji već ima pet biogasnih elektrana ukupnog kapaciteta 21 MW, koje proizvode i organsko đubrivo.

Njihova vizija je jasna – postati jedan od lidera u obnovljivim izvorima energije u Evropi.