Brza vožnja i dalje je jedan od najvećih problema u saobraćaju, a saobraćajna policija u Sremskoj Mitrovici od 17. do 22. septembra sprovodi međunarodnu akciju pojačane kontrole, posebno usmerenu na prekoračenje dozvoljene brzine.

Kako je izjavio Srđan Jevtić, komandir saobraćajne policije, u upotrebi je najsavremeniji radarski uređaj koji će značajno doprineti povećanju bezbednosti.

"Ovim radarskim uređajem merićemo brzinu prvenstveno na pravcima između naseljenih mesta sa ciljem da se smanji brzina kretanja. Vozači neće biti zaustavljani na licu mesta – sistem prepoznaje registarske tablice, povezan je sa bazama MUP-a i pozivi će im stizati na kućnu adresu", objasnio je Jevtić.

On je dodao da rezultati već pokazuju alarmantne podatke. Tokom probnih merenja zabeleženo je da na svakih minut jedan vozač prekorači dozvoljenu brzinu, i to iako je tolerancija radara bila podešena na deset kilometara iznad ograničenja.

Neki slučajevi posebno zabrinjavaju

"Presretačima smo na području Kuzmina i Bosuta otkrili vozače koji su išli i preko 150 kilometara na čas u naseljenom mestu, što je više od sto kilometara iznad dozvoljenog. Takvi prekršaji povlače novčane kazne i kaznu zatvora od po 30 dana", naglasio je komandir.

Osim brzine, tokom akcije kontroliše se i alkoholisanost vozača, prevoz dece, korišćenje sigurnosnih pojaseva, upotreba mobilnih telefona tokom vožnje, kao i nepropisno preticanje. Policija podseća da vozači pod dejstvom alkohola i dalje izazivaju veliki broj nezgoda.

"Apelujem na sve vozače da poštuju saobraćajne propise, da ne voze pod dejstvom alkohola i da upravljaju vozilom brzinom koja je dozvoljena. Na taj način čuvaju sebe, ali i druge učesnike u saobraćaju", poručio je Jevtić.