Slušaj vest

U partnerstvu sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji i inicijativom ,,Zelena agenda za Srbiju“, Ekoopština nagradila je po jedan grad i jednu opštinu kao primere dobre prakse u četiri kategorije: upravljanje otpadom, upravljanje vodoma, energetska efikasnost zgrada i održiva mobilnost, kao i dve škole u kategoriji ,,Zelene škole“.

Svečana dodela nagrada četvrtog izdanja konkursa ,,Održivi gradovi”, Ekoopština organizovana je u ambasadi Francuske u Beogradu.

Nagrade su uručile Nataša Efimof, otpravnica poslova a.i. Ambasade Francuske u Srbiji u prisustvu Plamene Halačeve, zamenice šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji.

1/7 Vidi galeriju Grad Vranje dobitnik nagrade u oblasti održive urbane mobilnosti Foto: T. S.

Gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković istakao je da je nagrada veliko priznanje za grad i rezultat odgovornog ulaganja u oblast održive urbane mobilnosti.

"Nagrada koju smo dobili veliko je priznanje za naš grad i rezultat odgovornog ulaganja u oblast održive urbane mobilnosti. Pored nje, podsetiću da smo pre dve godine nagrađeni i u oblasti energetske efikasnosti, što je od velikog značaja za naš grad. Napomenuću, da smo u prethodnom periodu intenzivno radili na usvajanju Plana održive urbane mobilnosti u cilju promovisanja alternativnih vidova saobraćaja u našem gradu, koji doprinose smanjenju zagađenja vazduha i zaštiti životne sredine. Pored ovih aktivnosti, realizovan je i projekat javno-privatnog partnerstva u oblasti javne rasvete, kao i javno-privatnog partnerstva izgradnje kotlarnica i prelaska na biomasu. Ova nagrada podsticaj je da nastavimo sa aktivnostima na unapređenju kvaliteta života u našem gradu“, istakao je gradonačelnik.

Nagrade su dobili gradovi i opštine Vranje, Aranđelovac, Sremska Mitrovica, Smederevska Palanka, Pirot, Svilajnac i Kruševac, kao i škole iz Svilajnca i Banatskog Karađorđeva. Vranje je dobilo nagradu u oblasti održive mobilnosti. Konkurs je imao za cilj da stvori platformu za razmenu između lokalnih samouprava, preduzeća i institucija, kao i da istakne primenljive inicijative u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine.