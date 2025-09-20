Slušaj vest

Za subvencije za bicikle u okviru akcije koju realizuje Gradska uprava za zaštitu životne sredine u saradnji sa udruženjem "Srbija EPIK" za 20 minuta prijavilo se čak 3.000 Novosađana, a novac je obezbeđen za njih 1.500. Do 12.30 na listi je bilo 3.235 prijavljenih kandidata.

Prijave su otvorene do ponedeljka 22. septembra.

Do 1.500 Novosađana ove godine imaće priliku da dobije subvenciju u iznosu od 12.000 dinara za kupovinu novog bicikla u okviru akcije "Biciklom za zeleni Novi Sad".

I prethodne četiri godine Grad Novi Sad davao subvencije za kupovinu bicikala, i svaki put su sva mesta bila popunjena u roku od nekoliko minuta od otvaranja prijava.

Gradska uprava je obezbedila 18 miliona dinara za podršku nabavci bicikala građanima, čime je obezbeđen novac za kupovinu 6.336 novih bicikala.

Projekat „Biciklom za zeleni Novi Sad“ ima za cilj, kako su saopštili, da kroz povećanje broja aktivnih biciklista u gradu doprinese unapređenju kvaliteta života, bezbednosti u saobraćaju, zaštiti životne sredine i lokalnom ekonomskom razvoju.

Za dodatne informacije, građani mogu kontaktirati broj telefona 065 349 41 50 radnim danima od 10 do 18 sati.