BRZO, BEZBOLNO, A ZNAČAJNO: Dom zdravlja Čoka pokreće skrining raka dojke za žene od 50 do 69 godina
Dom zdravlja Čoka sprovodi organizovani skrining raka dojke kod žena u dobi od 50 do 69 godina.
Žene će, kako su rekli u Domu zdravlja Čoka biti pozivane na preglede po godištima, a pregled je brz, bezbolan i od velikog značaja za njihovo zdravlje.
Pozivanje će obavljati medicinske sestre iz preventivnog centra, prema planu usaglašenom sa službom radiologije. Ukoliko ne bude moguće da istog dana se obavi i ginekološki pregled i mamografija, žene će biti upućene na snimanje u naknadnom terminu.
Za sve dodatne informacije zainteresovane žene mogu se javiti u Dom zdravlja Čoka, na telefon 0230/315-764, u prepodnevnim satima.
U saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije i Zavodom za javno zdravlje Kikinda, lekarima opšte prakse, ginekolozima i radiolozima u opštoj bolnici u Senti planirani su sledeći ciljevi:
– obuhvat od najmanje 60% žena iz ciljne populacije
– podizanje svesti o značaju ranog otkrivanja
– motivacija žena da se odazovu pozivu, i
– uključivanje lokalne samouprave i udruženja građana u ovu akciju.
U opštini Čoka ciljna populacija obuhvata 1.222 žene starosti od 50 do 69 godina, dok su u susednim opštinama sledeći brojevi: Ada – 2.144, Kanjiža – 2.964, Kikinda – 7.801, Novi Kneževac – 1.378 i Senta – 3.115.
(Kurir.rs/Dnevnik)