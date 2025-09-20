Slušaj vest

Dom zdravlja Čoka sprovodi organizovani skrining raka dojke kod žena u dobi od 50 do 69 godina.

Žene će, kako su rekli u Domu zdravlja Čoka biti pozivane na preglede po godištima, a pregled je brz, bezbolan i od velikog značaja za njihovo zdravlje.

Pozivanje će obavljati medicinske sestre iz preventivnog centra, prema planu usaglašenom sa službom radiologije. Ukoliko ne bude moguće da istog dana se obavi i ginekološki pregled i mamografija, žene će biti upućene na snimanje u naknadnom terminu.

Za sve dodatne informacije zainteresovane žene mogu se javiti u Dom zdravlja Čoka, na telefon 0230/315-764, u prepodnevnim satima.

U saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije i Zavodom za javno zdravlje Kikinda, lekarima opšte prakse, ginekolozima i radiolozima u opštoj bolnici u Senti planirani su sledeći ciljevi:

– obuhvat od najmanje 60% žena iz ciljne populacije

– podizanje svesti o značaju ranog otkrivanja

– motivacija žena da se odazovu pozivu, i

– uključivanje lokalne samouprave i udruženja građana u ovu akciju.

U opštini Čoka ciljna populacija obuhvata 1.222 žene starosti od 50 do 69 godina, dok su u susednim opštinama sledeći brojevi: Ada – 2.144, Kanjiža – 2.964, Kikinda – 7.801, Novi Kneževac – 1.378 i Senta – 3.115.