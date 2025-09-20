Slušaj vest

LOZNICA - U vremenima kada većina ljudi sedi za računarima, ili pred televizorom, kolima bi i u prodavnicu, kada je i 500 metara hodanja previše, ima i onih koji žive sasvim drugačije. Takav je Lozničanin Marko Marjanović koji u 71. godini ne miruje i kad god su odgovarajući vremenski uslovi vozi bicikl, a o svojim vožnjam vodi evidenciju.

Okretanje pedala voleo je oduvek, još kao mali je ‘’ganjao točak’’, a pre nekoliko godina vratio se staroj ljubavi iz zdravstvenih razloga. Višegodišnji problem sa kukom rešila je 2017. operacija i ugradnja veštačkog, a tada su mu lekari sa VMA rekli da bi trebao što više da se kreće, da pliva ili vozi bicikl.

- U Loznici nema uslova da se pliva tokom cele godine, a pošto volim vožnju bicikla posvetio sam se tome. Intezivno sam krenuo sa vožnjom godinu dana posleo peracije i kilometraža je bivala sve ozbijnija. Dnevno prelazim do 50 kilometara, rekord mi je 70 u danu, a vozim kad god vreme dozvoljava. Imam svoje rute po lozničkom kraju i gradu, a gledam da idem tamo gde je manje vozila na putu jer ima vozača koji se prema biciklistima ponašaju kao da mi nismo učesnici u saobraćaju. Poslednjih nekoliko godina ustalio sam kilometražu i prevalim po deset hiljada kilometara godišnje. Ima onih koji ne veruju da je tako, posebno kad čuju da imam veštački kuk, ali vodim evidenciju, ne zbog njih već zbog sebe, a imam na biciklu i merač kilometraže tako da to znam – priča Marjanović i pokazuje sveščicu sa unetim kilometrima.

Foto: Kurir.rs/T.Ilić

Prema njegovoj evidenciji ove godine je bio najvredniji u avgustu kada je prešao skoro 1.520 kilometara, preko hiljadarke vozio je svaki mesec od aprila, a ovoga meseca je već nadmašio hiljadarku iako je tek prošlo malo više od pola septembra.

- Vožnja bicikla je sjajna stvar, uživam u tome, osećam se dobro, lagano, kad radim kontrolu zdravlja svi rezultati su dobri. Zbog kuka sam samo jednom bio na kontroli, tada su mi rekli da dolazim po potrebi, ali ne idem jer je nema. Inače, ne mogu da sedim u kući. Ako je baš loše vreme za vožnju idem da pešačim najmanje deset kilometara. U vreme korone sam po dvorištu hodao po pet kilometara dnevno. Savetovao bih svima što više kretanja, posebno mladima da voze bicikl i skrate vreme sedenja kraj računara i višesatno gledanje u telefone. Koristim sve to, ali tek kad u vožnji, na vazduhu, provedem dva, tri sata– kaže biciklista koji je načeo osmu deceniju života.

Foto: Kurir.rs/T.Ilić



Marajnović najviše voli kad ode uNovi Sada koji ima odlične bicilističke staze pa se nauživa u vožnji. Kaže da bi bilo odlično kada bi Loznica napravila odgovarajuće biciklističke staze od grada do susedne Banje Koviuljače, udaljene šest, i Tršića na sedam kilometara. To bi značilo bicilistima ne samo da imaju staze već i mesta gde mogu da se voze bezbedno.