Učenica prvog razreda Gimnazije ''Bora Stanković'' u Vranju, Aleksandra Jović, dobitnica je nagrade ''Miloje Živanović'' na osmom Međunarodnom festivalu literarnog stvaralaštva "FELIS" u Lazarevcu. Njoj je pripala nagrada u kategoriji ''Lazarevac našim čulima'', za autorsko delo ''Ratnikova pesma''.

Njen mentor je Nela Dimitrijević, profesor srpskog jezika i književnosti. Nagrade su svečano uručene juče u Lazarevcu.

- Ova nagrada potvrđuje da možemo imati velika očekivanja i biti ponosni na još jednu generaciju koja je tek počela školovanje u našoj Gimnaziji. Nastavljaju tragovima brojnih prethodnih generacija, u školskoj godini kada se navršava 145 godina postojanja Gimnazije u Vranju.

Gimnazijalki iz Vranja Aleksandri Jović nagrada za "Ratnikovu pesmu" Foto: Gimnazija Bora Stanković

- Aleksandra Jović je i u Osnovnoj školi ''Branko Radičević'' osvajala brojne nagrade za svoje radove i bila ''Đak generacije'', pa smo ponosni što je sada učenica naše škole - ističe Suzana Mišić Stanković, direktor Gimnazije ''Bora Stanković'' u Vranju.

