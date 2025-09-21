GIMNAZIJALKI ALEKSANDRI NAGRADA ZA "RATNIKOVU PESMU" Priznanje gimnazijalki iz Vranja na međunarodnom festivalu (FOTO)
Učenica prvog razreda Gimnazije ''Bora Stanković'' u Vranju, Aleksandra Jović, dobitnica je nagrade ''Miloje Živanović'' na osmom Međunarodnom festivalu literarnog stvaralaštva "FELIS" u Lazarevcu. Njoj je pripala nagrada u kategoriji ''Lazarevac našim čulima'', za autorsko delo ''Ratnikova pesma''.
Njen mentor je Nela Dimitrijević, profesor srpskog jezika i književnosti. Nagrade su svečano uručene juče u Lazarevcu.
- Ova nagrada potvrđuje da možemo imati velika očekivanja i biti ponosni na još jednu generaciju koja je tek počela školovanje u našoj Gimnaziji. Nastavljaju tragovima brojnih prethodnih generacija, u školskoj godini kada se navršava 145 godina postojanja Gimnazije u Vranju.
- Aleksandra Jović je i u Osnovnoj školi ''Branko Radičević'' osvajala brojne nagrade za svoje radove i bila ''Đak generacije'', pa smo ponosni što je sada učenica naše škole - ističe Suzana Mišić Stanković, direktor Gimnazije ''Bora Stanković'' u Vranju.
Kurir.rs