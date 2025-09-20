Slušaj vest

Prva u nizu novih avantura Živorada Žike Nikolića, koji gledaocima Kurir televizije otkriva predivna mesta u Srbiji u emisiji "Sa žIkom po Srbiji", započinje u Sjenici.

Ovaj grad je dom smotre kulturno-umetničkih društva iz regiona koja se održava u samom centru grada.

Milan Ašinin Foto: Kurir Televizija

Voditelj je na ovom događaju razgovaroao sa Milanom Ašininom koji je objasnio:

- Počinju sjenički dani, dani Sjenice, otvaramo sa folklornim društvima svih uzrasta. Pozvali smo i iz regiona, Crne Gore, Petnice, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, pa i iz drugih mesta iz Srbije. Danas otvaramo, imamo tamburaše koji su već na sceni, došli su iz Bosne i Hercegovine, iz Tuzle. Sutra je pitijada, dani pite - kaže Ašinin.

On je objasnio da se ova manfiestacija završava svečanom skuštinom opštine Sjenica, pa je i dodao da je prisutno osam kulturnih društva koji nastupaju jednom, ili sa dve koreografije.

OVO SE ZOVE DORUČAK! Žika Nikolić otkrio bisere Sjenice: Evo šta će vas u ovom gradu dočekati na trpezi Izvor: Kurir televizija

Sledeće mesto koje je Žika Nikolić obišao jeste etno-selo u kom je video kako izgleda klasičan, domaći, sjenički doručak.

- Pita od heljde, čuvena iz ovih krajeva. Mantije, neizostavne. Kajmak mladi. Pita sa zeljem, jagnjeće pečenje, sve iz ovog kraja zastupljeno na jednom stolu - kaže domaćica ovog etno-sela.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs