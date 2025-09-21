Slušaj vest

U Čačku je počela rekonstrukcija saobraćajnice u delu Bulevara Tanaska Rajića, nekadašnjoj ulici Đorđa Tomaševića.

Radovi na ovom delu državnog puta drugog A reda broj 179, koji istovremeno predstavlja i gradsku ulicu Bulevar Tanaska Rajića, privode se kraju na dužini od 675 metara. Izvršena je kompletna rekonstrukcija 45 šahti atmosferske kanalizacije i 27 slivnika.

- Tokom radova naše komunalno preduzeće "Vodovod" Čačak rekonstruisalo je i deset vodovodnih i kanalizacionih šahti, tako da ćemo u dužini od 700 metara faktički imati potpuno novi Bulevar Tanaska Rajića. Podsećam da je ova saobraćajnica poslednji put rekonstruisana 2010. godine. Do tada je imala dve kolovozne trake, a tada je izgrađen bulevar sa četiri trake koji vodi u grad iz pravca Beograda. Građani su vrlo često negodovali i u šali ga nazivali ‘bulevarom šahti’, a nadam se da će ovi radovi to promeniti i da ćemo imati bezbedniju i udobniju saobraćajnicu“, rekao je za RINU Milan Bojović, direktor JP "Gradac" Čačak.

1757847470milan-bojovic-foto-rina (1).jpeg
Foto: RINA

On je naglasio da je reč o delu Bulevara Tanaska Rajića najbližem centru grada, koji je ujedno i najfrekventniji, a vodi direktno ka spomeniku Tanasku Rajiću, što će doprineti većoj bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Bojović je najavio i državne projekte koji slede na teritoriji Čačka.

- Za oko mesec dana, krajem septembra ili početkom oktobra, očekuju se intenzivni radovi na spajanju Moravskog koridora i auto-puta Miloš Veliki u Preljini. Prema najavama "Koridora Srbije", biće uvedena obustava saobraćaja u trajanju od dva meseca, a vozila će biti preusmeravana na petlju Pakovraće i petlju Takovo - rekao je Bojović.

Rekonstrukcija jednog od najprometnijih delova Bulevara Tanaska Rajića donosi veću bezbednost i novi izgled gradske saobraćajnice, a Čačak uskoro očekuju i još značajniji infrastrukturni projekti.

Kurir.rs/Rina

Ne propustiteDruštvoOliveri je potrebna transplantacija matičnih ćelija u Turskoj! Bivša atletičarka se skoro dve decenije bori sa multiplom sklerozom potpuno sama
366443_250919.01_35_15_11.Still007.jpg
SrbijaZAVRŠAVA SE VELIKI PARKING U CENTRU ČAČKA: Mesta za više od 200 vozila, kompletno urađena i nova javna rasveta
1758096400Parking-Asfaltiranje-1.jpg
SrbijaPOŽAR U ČAČKU: Izgoreo motor parkiran ispred kafića, obližnja sigurnosna kamera polomljena (FOTO)
Screenshot 2025-09-17 121859.jpg
SrbijaBILJANA I MILOŠ 3 MESECA SPREMALI SVADBU, A JEDNO IM NAJTEŽE PALO: Sezona velikih srpskih veselja u punom jeku, dok ne kažu "da" mladenci imaju pune ruke posla
Screenshot 2025-09-16 141534.jpg