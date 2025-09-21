Slušaj vest

Novi Sad je i zvanično bogatiji za još jedan parking, koji je uređen na prostoru između Ulice Bate Brkića i zgrade na Futoškom putu 38 u neposrednoj blizini Satelitske pijace.

Očekuje se da će novoizgrađeno parkiralište sa 72 parking mesta, od kojih je tri rezervisano za vozila osoba sa invaliditetom, olakšati problem parkiranja u tom delu gradu, naročito u prepodnevnim časovima, kada su gužve izraženije zbog posete Satelitskoj pijaci.

- Posle rekonstrukcije parkirališta u Almaškoj i Temerinskoj ulici, kao i velike rekonstrukcije parkinga na Bulevaru oslobođenja, „Parking servis” je izgradio parking prostor i kod Satelitske pijace – rekao je direktor tog preduzeća Stevan Lugonja. – Naše preduzeće pokazalo je kontinuiranu praksu izgradnje i uređenja parkirališta koja nisu u zoni naplate. Vodimo računa o svakodnevnim potrebama naših sugrađana za parkin prostorom. Ubeđeni smo da će ovaj projekat pomoći stanarima na ovoj lokaciji kao i svakodnevnim posetiocima Satelitske pijace.

Lugonja je dodao da je u sklopu rekonstrukcije napravljena i kompletna atmosferska kanalizacija kao i ulična rasveta. Prema njegovim očekivanjima, ovaj prostor trebalo bi već od danas da krene da se koristi punim kapacitetom.

Direktor „Parking servisa” najavio je i početak radova izgradnje 100 parking mesta ispod Mosta slobode, 150 u Šumadijskoj ulici i 60 mesta u Rumenačkoj.