Vatra je izbila u Jevrejskoj ulici, a srećom, nije bilo povređenih lica.
Srbija
UGAŠEN POŽAR KOJI JE BUKTIO U CENTRU NOVOG SADA: Munjevitom akcijom vatrogasaca suzbijena vatra, nije bilo povređenih (FOTO)
Slušaj vest
NOVI SAD - Požar koji je danas izbio u pasažu u centru Novog Sada je ugašen.
Vatra je izbila u Jevrejskoj ulici, a srećom, nije bilo povređenih lica.
Na terenu su bila četiri vatrogasna vozila, a zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca, sprečeno je širenje požara na druge objekte.
Uzrok požara biće utvrđen nakon istrage.
Kurir.rs/192
Reaguj
Komentariši