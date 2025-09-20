Slušaj vest

NOVI SAD - Požar koji je danas izbio u pasažu u centru Novog Sada je ugašen.

Vatra je izbila u Jevrejskoj ulici, a srećom, nije bilo povređenih lica.

Na terenu su bila četiri vatrogasna vozila, a zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca, sprečeno je širenje požara na druge objekte.

Uzrok požara biće utvrđen nakon istrage.

Kurir.rs/192

