JADRANSKA LEŠNICA KOD LOZNICE – Za slobodu svoje zemlje pali su pre 111 godina, o njihovoj zloj sudbinu mnogi ni danas ne zna baš mnogo, ali će od zaborava napokon biti otrgnuti ovih dana zahvaljujući ljudima koji su pravi rodoljubi. Pre više od jednog veka veća grupa srpskih vojnika poginula je u Jadranskoj Lešnici prilikom gonjenja austrougarskih soldata poraženih na Ceru, a u njihovu čast će u ovom lozničkom selu biti postavljen top, poklon dr Milana Brkina, konstruktora iz Kikinde.

Dok su gonili neprijatelja na Preobraženje 1914. pripadnici artiljerijske baterije stigli su u Jadransku Lešnicu i nažalost upali u austrougarsku zasedu. Tada je, prema nekim podacima, poginulo 76 srpskih vojnika, nedaleko od Crkve Svetog Proroka Ilije, a prema nekim izvorima reč je o artiljercima osme baterije trećeg diviziona Moravskog artiljerijskog puka.

O tom događaju nije se mnogo znalo, a priča je od zaborava sačuvana zahvaljujući sećanju meštana. Nastradali srpski vojnici počivali su posle rata u blizini porte sve do 19. jula 1935. kada su odlukom Ministarstva pravde preneti u kriptu crkve u Krupnju. Ploče sa imenima mnogih vojnika palih za slobodu nalazile su se na zidu crkve, a kada je pre jedanaest godina grom udario u hram, poskidane su i u porti je napravljen spomenik u obliku šajkače na kome se one nalaze. Prema priči meštana dolaskom sveštenika Milovana Kojića počelo je oživljavanje sećanja na pale artiljerce i rodila se ideja da im se selo nekako oduži i napravi trajno obeležje u znak zahvalnosti palim srpskim vojnicima.

uže od deceniju, kažu u selu, Kojić je pokušavao da nabavi top koji bi bio svojevrsni spomenik postavljen u čast palim vojnicima, a onda je za tu priču saznao dr Brkin. On je u svojoj radionici napravio top koji poklanja meštanima sela u koje treba da stigne 28. septembra.

Top iz Kikinde u čast palih srpskih artiljeraca u Prvom svetskom rastu

- Kada sam saznao za taj događaj želeo sam kao rodoljub da u čast tih palih srpskih vojnika uradim top i poklonim ga meštanima Jadranske Lešnice. Bio sam na Ceru gde se odigrala slavna bitka i velika srpska pobeda i tamo u kamenu našao uklesan datum-19. avgust 1914. koji sam ručno urezao i na topovsku cev kao i reči ‘’S verom u Boga’’. Na topu je i godina 1882. jer je tada Kneževina Srbija proglašena Kraljevinom Srbijom i želeo sam da podsetim i na to. Pošto želim da top kao podsećanje na te ljude traje dugo sve je urađeno od metala pa i lafet, tako da će trajati najmanje 200 godina. U Jadranskoj Lešnici su poginuli artiljerci i ovaj top simbolično pripada njima, urađen je za njihovu dušu. O njima se nažalost malo pričalo, a ovim gestom želim da doprinesem čuvanju sećanja na pale vojnike – kazao je dr Brkin koji naredne nedelje treba da dođe u Jadransku Lešnicu.

On je top napravio na osnovu slika, nije imao crteže, i informacija dobijenim od Branka Bogdanovića, autora dosta publikacija o naoružanju. Top je replika, kalibra 120 mm, težak je između 500 i 700 kilograma, a sa lafetom je dug tri metra, kaže dr Brkin koji jedini u Evropi pravi replike topova. Na topu se nalazi i pločica sa rečima Patrijarha Pavla - ‘’Nismo birali zemlju gde ćemo se roditi, ni narod u kome ćemo se roditi, ali biramo jedno. Da li ćemo biti ljudi ili neljudi’’.

Baš kao sveštenik Kojić i dr Brkin koji su, iako kilometrima udaljeni, našli način da učine nešto kako bismo se odužili onima koji su pre više od veka pali braneći Srbiju. Na njih će u Jadranskoj Lešnici ubuduće podsećati unikatni top, spomenik i potvrda da za dobra dela nikad nije kasno.