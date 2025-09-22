Slušaj vest

Iako devastiran predstavlja značajno svedočanstvo svog vremena, a koji bi adaptacijom i sanacijom postao neprocenjiva vrednost regiona.

Novi život u kaštel udahnula bi sveobuhvatna obnova, što se uskoro može i desiti s obzirom na to da je Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture raspisao javni poziv za rekonstrukciju, dogradnju i novu gradnju pomoćnog objekta (procenjena vrednost radova 27.916.667 dinara). U sklopu radova biće promenjena namena dvorca, odnosno služiće kao ugostiteljski objekat sa prenoćištem i vinskim podrumom.

Planirano je da ugostiteljski deo ima 138 sedećih mesta, a prenoćište sedam soba, sa sedam bračnih kreveta i dva pomoćna. U prizemlju će biti restoran-kafe, na prvom spratu su planirane sale za proslave, a u potkrovlju prenoćište, dok je u podrumu planirano smeštanje vina i degustacije za oko 30 ljudi.

Objekat je danas i spolja i iznutra u prilično derutnom stanju.

Dvorac je 1806. godine izgradio imućni Imre Kovač u kasno baroknom stilu kao kompaktnu spratnu građevinu. Kaštel se sastojao od 16 prostorija, od kojih su tri bile dvorane, a ostale sporedne prostorije. Podignut je na parceli od 26 jutara i 47 hvati zemlje, opasan zidom od cigale. Zidao ga je zidar Bišof iz Baje, a u njegovoj gradnji učestvovalo je celo selo. U prizemlju istaknuti deo fasade je bio otvoren i natkrivao je kolski ulaz sa rampama, dok je objekat zidan ciglom starog formata i čine ga masivni podužni i poprečni zidovi. Danas su sve četiri fasade u izrazito lošem stanju i uočena su brojna oštećenja. Stolarija je uglavnom povađena, a preostala je dotrajala.

U odnosu na prvobitni izgled dvorca, uočen je nedostatak fasadne ornamentike koja ga je krasila. Naime, delovi fasade i ornametnike su oštećeni vlagom, te odpadaju, uz to i krovni pokrivač je takođe u dotrajalom stanju, a kao osnovni nedostajući element stručnjaci navode rizalit, istaknuti deo pročelja neke građevine. Fasadni malter je većinski otpao do same opeke, što se najviše uočava na istočnoj i severnoj fasadi. Podovi u svim prostorijama su demontirani i prekriveni šutom i otpadom. Stepenište za sprat je drveno i relativno dobro očuvano, ali je deo tavanice između sprata i potkrovnog prostora urušen.

Dvorište u engleskom stilu

Iza dvorca je bio park u engleskom stilu, kroz koji je proticala rečica Plazović (Kiđoš). U parku sa senovitim šetalištima, retkim ukrasnim, plemenitim drvećem i lozom, sa mostovima preko Plazovića, bio je i staklenik, a postojala je i vodenica potočara. Dvorište ispred zgrade, veličine dva katastarska jutra, bilo je zasađeno lipama i ukrasnim grmljem. Sa leve strane od glavnog ulaza bilo ograđeno letvama između zidanih stubova, a s obe strane ulaza bila su dva ogromna ambara s muljaricom, šest zgrada za sluge i staje na koje se nadovezivalo prostrano ekonomsko dvorište, sa štalama i svinjcima, kolarskim i kovačkim radionicama.

Shodno svim oštećenjima koje je naneo zub vremena, verovatno i vandali, kaštel Kovačevih očekuju obimni i razni radovi. U delu prizemlja i sprata biće dograđen nedostajući rizalit, koji će se izvoditi kao nezavisan sklop u odnosu na postojeću masivnu konstrukciju objekta. Planirana je dogradnja platoa, odnosno terase na zapadnoj strani u nivou prizemlja. U funkcionalnom smislu prizemlje je zamišljeno kao ugostiteljski deo i sadržaće kuhinju, restoran, kafe, otvorenu terasu, sanitarne čvorove i glavni ulazni hol. Na spratu je rekonstrukcijom planirano formiranje tri sale za proslave koje mogu biti kao zasebne celine ili kao jedna, ukoliko se vrata između njih otvore. Etaža potkrovlja adaptacijom krovne konstrukcije i tavanskog prostora biti prilagođen za sedam soba, apartmana za prenoćište turista i gostiju.