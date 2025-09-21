Slušaj vest

Kako pričaju stanovnici, ovakvi prizori su sve češći i svako kretanje u šumi za meštane se pretvara u rizik.

- Svakog dana živimo u strahu, pogotovo sada kada traje sezona pripreme ogreva i mnogo ljudi je u šumi zbog seče drva. Najviše se plašimo mečke sa mladuncima jer znamo da tada postaje agresivna i može da nas napadne, kažu za RINU meštani.

Stanovnici sela ističu da je situacija sve alarmantnija i da nikad nisu bili više uplašeni. Ono što im dodatno uliva strah jeste činjenica da medvedi sad sve ređe padaju u potpuni zimski san.

- Sve više vidimo njihovih brloga, a pored toga penju se po stablima i stalno nailazimo na tragove. To nas dodatno plaši jer znači da su se naselili i da ih ima sve više, dodaju meštani.

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da se životinje pojavljuju u čoporima, što povećava opasnost za ljude. Strah je još veći jer zakon strogo zabranjuje bilo kakvu reakciju prema medvedima.

Mrki medved je zaštićena vrsta u Srbiji, a kazne za njegovo povređivanje ili ubijanje kreću se i do milion dinara. Prema Krivičnom zakoniku, za ovakvo delo zaprećena je i zatvorska kazna do tri godine.

- Mi ne znamo kako da se branimo, jer je medved zaštićeniji očigledno nego mi meštani koji smo ostali ovde da živimo. Da ga kojim slučajno odstrelimo, završili bismo u zatvoru. Ne smemo mu ništa, dodaju uplašeni stanovnici planiniskih sela.

Meštani apeluju na nadležne da reaguju što pre, jer, kako kažu, „nije pitanje da li će, već kada će doći do tragedije“.