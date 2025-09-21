Slušaj vest

Aparati Seizmološkog zavoda Srbije danas su u tri navrata zabeležili slabe zemljotrese na istoku Srbije - prvo u Žagubici, a potom dvaput zaredom u Boru, u ranim poslepodnevnim satima.

Screenshot 2025-09-21 102051.jpg
Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen

Screenshot 2025-09-21 143853.png
Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen

Pogledajte da li takvi zemljotresi mogu da izazovu štetu...

tres-ivana-2.jpg
Foto: Printscreen/Seizmološki zavod Srbije

 Kurir.rs/Seismo.gov.rs

