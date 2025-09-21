Aparati Seizmološkog zavoda Srbije danas su u tri navrata zabeležili slabe zemljotrese na istoku Srbije.
ISTOK SRBIJE DANAS SE TRIPUT ZALJULJAO! Prvo u Žagubici pa onda i dvaput zaredom u ovom gradu!
Aparati Seizmološkog zavoda Srbije danas su u tri navrata zabeležili slabe zemljotrese na istoku Srbije - prvo u Žagubici, a potom dvaput zaredom u Boru, u ranim poslepodnevnim satima.
