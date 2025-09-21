Slušaj vest

ČAČAK - I ove godine grad Čačak nastavlja akciju ozelenjavanja, a u planu je sadnja novih 286 stabala na površini od 10.500 kvadratnih metara. Pomoćnica gradonačelnika zadužena za zaštitu životne sredine, Marjana Petronijević, ističe da je akcija višestruko značajna i da u njoj treba da učestvuju i građani.

– Trudimo se da svake godine u proseku posadimo oko 1.000 stabala. U prethodnih pet godina zasadili smo preko 6.000 novih sadnica. Ova jesenja sadnja deo je našeg dugoročnog plana, a pozivamo i sve sugrađane da u svojim domaćinstvima zasade po jedno drvo i tako doprinesu borbi protiv klimatskih promena i očuvanju kvaliteta vazduha – rekla je Petronijević za RINU.

Podršku akciji ovog puta pružila je i država, pošto je Ministarstvo zaštite životne sredine obezbedilo 3,8 miliona dinara, dok će grad učestvovati sa nešto više od milion. Ukupna vrednost projekta iznosi 4,1 milion dinara.

– Imala sam čast i zadovoljstvo da u Palati Srbija potpišem ugovor sa Ministarstvom zaštite životne sredine. To je za nas velika podrška države jer nam omogućava da nastavimo kontinuirano ozelenjavanje i uređivanje zelenih površina – naglasila je pomoćnica gradonačelnika.

Sadnja novih stabala obuhvatiće gradske ulice, reonski park u Atenici, ali i prostor oko transfer stanice gde će se formirati prirodni zeleni pojas kao barijera za obližnja naselja.

U realizaciji projekta ključnu ulogu imaće i komunalno preduzeće “Gradsko zelenilo”. Na ovaj način Čačak nastavlja višegodišnju praksu ozelenjavanja, doprinoseći smanjenju erozije zemljišta, boljem kvalitetu vazduha i stvaranju prijatnijeg urbanog ambijenta.

Kurir.rs/RINA

