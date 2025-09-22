Slušaj vest

Restoran koji se nalazi prekoputa Spomen-kompleksa Cerska bitka na Tekerišu potpuno je izgoreo večeras u požaru koji je izbio oko 20 časova.

Požar progutao restoran na Tekerišu Izvor: Patrole 015

Prema prvim informacijama, vatra se proširila velikom brzinom, a na lice mesta ubrzo su stigli vatrogasci-spasioci. Međutim, objekat, koji je bio građen pretežno od drveta i gorivih materijala, izgoreo je gotovo u potpunosti pre nego što je požar lokalizovan. Na sreću, u požaru nije bilo povređenih, ali je materijalna šteta ogromna.

Uzrok požara za sada nije poznat, a istraga je u toku.

