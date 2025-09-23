Slušaj vest

Time su se stekli uslovi da Grad reši imovinsko-pravne odnose sa suvlasnicima prvog sprata kojima je deo objekta vraćen nakon restitucije.

O daljim planovima za nju, za RTV1, govorio je Saša Santovac, pomoćnik gradonačelnika Zrenjanina.

- Prvi vlasnik je bio Leon Štegervel, a do 1928. godine smo imali šest porodica koje su imale vlasništvo. Tada porodica Pin postaje vlasnik do 1943. godine, kada je preuzimaju Nemci. Nakon Drugog svetskog rata vila je nacionalizovana, korišćena kao bolnica, da bi se početkom 90-ih iseljena - naveo je Santovac.

On je naglasio da je Republika Srbija nakon restitucije bila vlasnik 327 kvadrata, a ostatak je vraćen porodici Varadi.

- Grad Zrenjanin je na sebe preuzeo inicijativu da pribavi od Republičke direkcije za imovinu vlasništvo prizemlja. Ovih dana je i potpisan ugovor da je Grad Zrenjanin postaje vlasnik prizemnog dela. To smo uradili da bi kao Grad ušli u pregovore sa porodicom Varadi kako bi obezbedili i sam sprat i nakon toga krenuli u rekonstrukciju - dodao je sagovornik RTV1.

Kako se dalje navodi, rekonstruisana vila bi bila mesto okupljanja zrenjaninskih umetnika i sa ciljem da se koristi kao centar umetnosti.

Vrednost adaptacije još uvek nije poznat, a radove bi izvodili stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

- Grad Zrenjanin nije pribavio Pinovu vilu da bi je prodavao, već da se adaptira - podvukao je pomoćnik gradonačelnika.