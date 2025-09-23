Slušaj vest

"Budi aktivan dan" (Be Active day) u okviru Evropske nedelje sporta, obeležen je i u lozničkom Omladinskom parku na Lagatoru, u organizaciji Nacionalne akademije rekreacije i sporta Srbije (NARSS).

U Loznici je treći put obeležen dan u okviru manifestacije kojom se ukazuje na značaj fizičkih aktivnosti, redovnog vežbanja za mentalno i fizičko zdravlje i sprovodi se širom starog kontinenta. Cilj obeležavanja u parku je da se učesnici bolje povežu sa prirodom i imaju više prostora za aktivnosti.

Prema rečima Mladena Burazerovića, predsednika NARSS-a, ovoga puta zadatak je bio da se aktiviraju roditelji i deca, da se zajedno bave fizičkom aktivnošću, a ideja je da se pošalje poruka da zdrav roditelj znači zdravo i aktivno dete. U skladu sa tim organizovano je grupno razigravanje, poligon, ples i trka sa roditeljima, a druženje je završeno srpskim kolom i na taj način celom događaju je dat srpski pečat. U parku su bili sportisti iz lozničkog Samuraj kluba Daišin dođo, školice sporta ‘‘Maša i Meda", plesnog kluba "‘Oki Iva Doki" i "Džast dens" fitnes kluba zumba.

Lepo vreme bilo je idealno za ovakvo druženje na otvorenoom, a veliki broj učesnika i njihova ozarena lica potvrda su da je potrebno više sličnih aktivnosti koja će decu i odrasle odvojiti od mobilnih telefona i računara bar na nekoliko sati dnevno.