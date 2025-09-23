Slušaj vest

Predsednik opštine Svilajnac Predrag Milanović obišao je radove na izgradnji cevovoda od rezervoara do izvorišta Perkićevo u dužini od oko dva kilometra.

On je tom prilikom istakao da su obezbeđena sredstva za realizaciju ovog velikog projekta, koji će se sprovoditi u više faza.

U prvoj fazi biće urađena rekonstrukcija izvorišta Perkićevo, čime će se obezbediti dodatnih 50 litara vode u sekundi, što će u narednim godinama garantovati stabilnije snabdevanje pijaćom vodom. Druga faza obuhvata izgradnju cevovoda od rezervoara do izvorišta, nakon čega će se voda, posle hlorisanja, uključiti u vodovodni sistem. Treća faza odnosi se na ulaganja u vodovodnu mrežu, odnosno zamenu dotrajalih azbestnih cevi.

- Tokom leta smo imali više od 100 intervencija zbog pucanja cevi, ali zahvaljujući velikom angažovanju radnika komunalnog preduzeća, nije bilo restrikcija niti zastoja u vodosnabdevanju“, naglasio je Milanović. On je dodao da će ovaj projekat omogućiti normalno snabdevanje građana čistom pijaćom vodom u narednih deset i više godina.

Pored ovih radova, u opštini se razmišlja i o uvođenju mera koje će obezbediti racionalniju potrošnju vode. Odluka o tome biće doneta na predstojećem zasedanju Skupštine opštine. Cilj je da se voda koristi za osnovne potrebe građana, a ne za zalivanje bašti, njiva ili pranje automobila.

Sredstva za ovaj projekat obezbeđena su uz podršku Elektroprivrede Srbije, Ministarstva privrede i iz opštinskog budžeta.

Kurir.rs/RINA

