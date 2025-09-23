Slušaj vest

Loznica će od danas biti domaćin Svetskog prvenstva u šah-boksu, a takmičenje će biti održano u hali Ustanove za fizičku kulturu ‘’Lagator’’.

Početak prvenstva obeležiće velika žurka “Oseti devedesete”, a publika će se podsetiti hitova iz tog perioda i nekada veoma popularnih izvođača.

Pod svodovima ‘’Lagatora’’ najavljen je nastup tadašnjih zvezda domaće estrade, a Lozničanima će pevati Baki B3, Trik FX, Beat street, Ivan Gavrilović, Slađana Delibašić i Models, pa je dobra zabava zagarantovana. Prvenstvo na kome će učestvovati tridesetak zemalja traje do 29. septembra, a ovo nadmetanje je, kažu, sve popularnije u svetu. Nesvakidašnja borba dva takmičara počinje na šahovskoj tabli, a runda traje četiri minuta brzog šaha, potom takmičari boksuju rundu od tri minuta. Meč ukupno traje 11 rundi, šest šahovskih i pet bokserskih, ili se završava ranije ukoliko neko zada mat, na šahovskom satu istekne vreme, dođe do nokauta ili bacanjem peškira i predaje.