Slušaj vest

U Mrčajevcima je održana 22. Kupusijada, tradicionalna manifestacija koja svake godine okuplja brojne posetioce iz cele zemlje. Cilj događaja jeste promocija domaće kuhinje i očuvanje gastronomske tradicije tog kraja. U centru pažnje ponovo je bilo jelo po kojem su Mrčevci prepoznatljivi, svadbarski kupus pripremljen na starinski način u zemljanom loncu. Taj specijalitet predstavlja simbol čitave manifestacije, najveći adut domaćina u privlačenju gurmana i turista.

Jedan od učesnika otkrio je i tajnu dobrog kupusa:

- Da vam kažem, ima i nema tajne. Tajna je jedna u kvalitetu, dobro meso, dobar kupus, dobar lonac, malo još nekih začina... - rekao je jedan od učesnika.

Foto: Kurir Televizija

Atmosfera u Mrčajevcima bila je posebna, a utisak je ostavio i džinovski lonac preko puta igrališta. 15 žena je savilo 600 sarmi i skuvalo više od 1000 porcija svadbarskog kupusa. One se nisu takmičile jer su odavno van konkurencije.

- Turistička organizacija grada Čačka je procenila i pratila naš rad u proteklih godina i shvatila da mi u udruženju žena se udružujemo i da spremimo kupus u ovom velikom loncu koji je za hiljadu ljudi i da poslužimo sve učesnike koji učestvuju u ovoj manifestaciji Kupusijada - izjavila je predstavnica udruženja žena "Katržanke" Mira Minović.

Nijedna Kupusijada ne može da prođe bez lonaca iz Zlakuse, bilo pored vatre, bilo na vašarištu gde se prodaju. Na pitanje kako prepoznati najbolji lonac, usledio je odgovor:

- Lonac se bira da bude pola kamen, pola zemlja, da na njemu piše Zlakusa, da ima šaka. Mora da bude hrapav i da vide da u njemu ima kamena - objasnio je Zoran Nikitović, lončar iz Zlakuse.

ODRŽANA 22. KUPUSIJADA U MRČAJEVCIMA - Džinovski lonac privukao najviše pažnje, 15 žena savilo 600 sarmi i više od 1.000 porcija kupusa! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs