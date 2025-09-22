ZATVARAJU SE OVE RAMPA NA AUTO-PUTU E-75 Pripremite se za velike gužve, ovo je spisak alternativnih pravaca
Zbog obnove kolovoza, režim saobraćaja na auto-putu E-75 biće izmenjen od ponedeljka, 22. septembra od 8 časova, do četvrtka, 25. septembra u 20 časova, u smeru od Beograda ka Novom Sadu, saopštavaju iz Puteva Srbije.
Za saobraćaj će biti zatvorene izlivna i direktna rampa u petlji Beograd, a vozačima se preporučuju sledeći alternativni pravci:
- Petlja Zmaj – Galenika – petlja Batajnica – Novi Sad
- Petlja Dobanovci – petlja Beograd – Novi Sad
- Petlja Dobanovci – Batajnica – Novi Sad
- Aerodrom – Surčin – petlja Surčin – Novi Sad
- Novi Beograd – IIB-475 – petlja Surčin-jug – Novi Sad
Istovremeno, režim saobraćaja biće izmenjen i u smeru Beograd – Čačak i Beograd – Šid, od ponedeljka, 22. septembra od 8 časova, do ponedeljka, 29. septembra u 12 časova. Zbog radova zatvorene su sledeće rampe u petlji Beograd:
- Paralelna rampa u smeru Beograd – Šid
- Indirektna rampa iz paralelne ka Čačku
- Paralelna rampa u smeru ka Šidu
Alternativni pravci za ove pravce su:
- Petlja Dobanovci – petlja Beograd – Čačak / Obrenovac
- Dobanovci – petlja Surčin – Čačak / Obrenovac
- Aerodrom – Surčin – petlja Surčin – Čačak / Obrenovac
- Novi Beograd – IIB-475 – petlja Surčin-jug – Čačak / Obrenovac
Vozačima se savetuje da planiraju putovanja unapred, prate saobraćajne znakove i koriste alternativne pravce kako bi izbegli gužve i zastoje.