Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili, na prelazima, prolaze bez zadržavanja dok kamioni čekaju od jednog do dva sata.

AMSS je naveo da kamioni, na prelazu Kelebija sa Mađarskom i Batrovci sa Hrvatskom čekaju dva sata da izađu iz Srbije

Dodao je i da kamioni, na prlazu Šid sa Hrvatskom čekaju jedan sat da napuste Srbiju.

"Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila", piše u saopštenju.

Beta

