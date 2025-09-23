Slušaj vest

U okviru plana obeležavanja Dana opštine i 215. godišnjice Varvarinske bitke, Opština Varvarin je pripremila obiman program kulturnih i sportskih manifestacija.

Tradicionalni, 14. po redu, Etno festival, održava se danas na praznik Mala Gospojina, u centru Varvarina.

Na Festivalu će se učesnici takmičiti u pripremi tradicionalnih jela, pića, zimnice, kao i u pripremi kotlića. Predviđena su i takmičenja za najlepši štand, najkvalitetnija pića, med, kao i prezentacija tradicije, kulturnog nasleđa, starih narodnih običaja i zanata.

Etno festival u Varvarinu Foto: Kurir.rs/Ž.M.

Festival počinje defileom predškolaca, a u toku manifestacije nastupiće kulturno-umetnička društva iz Temnićkog kraja.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaBRATSKI SUSRETI TRAJU 15 GODINA Pobratimstvo Orašja, kod Varvarina, i Dugog Polja, kod Modriče, intenzivno se razvija
Pobratimstvo Orašja i Dugog Polja traje 14 godina.jpg
SrbijaMONODRAMA “MUŽ JE KAO ČOKOLADA” ODUŠEVILA PUBLIKU: Uspešna organizacija manifestacije Kulturno leto “Temnički natpis” u Varvarinu
Muž je kao čokolada 2.jpg
SrbijaŠANSA ZA 24 BIZNIS IDEJE: Lokalni akcioni plan zapošljavanja se uspešno sprovodi u Varvarinu
Opština Varvarin
SrbijaOTVOREN PRVI BIOSKOP POD ZVEZDANIM NEBOM: Veliki kulturni događaj za mališane i njihove roditelje u Varavarinu
Varvarin, bioskop pod vedrim nebom.jpg