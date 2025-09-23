Festival počinje defileom predškolaca, a u toku manifestacije nastupiće kulturno-umetnička društva iz Temnićkog kraja
ETNO FESTIVAL U VARVARINU Velika kulturna, etnološka i zabavna manifestacija u centru Tromoravlja (FOTO)
U okviru plana obeležavanja Dana opštine i 215. godišnjice Varvarinske bitke, Opština Varvarin je pripremila obiman program kulturnih i sportskih manifestacija.
Tradicionalni, 14. po redu, Etno festival, održava se danas na praznik Mala Gospojina, u centru Varvarina.
Na Festivalu će se učesnici takmičiti u pripremi tradicionalnih jela, pića, zimnice, kao i u pripremi kotlića. Predviđena su i takmičenja za najlepši štand, najkvalitetnija pića, med, kao i prezentacija tradicije, kulturnog nasleđa, starih narodnih običaja i zanata.
Etno festival u Varvarinu
Festival počinje defileom predškolaca, a u toku manifestacije nastupiće kulturno-umetnička društva iz Temnićkog kraja.
