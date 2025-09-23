U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 68 pregleda odraslih osoba (tokom dana 23, a u toku noći 45 pregleda) i 20 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji. Na javnim mestima bilo je ukupno 13 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa bolom u leđima, sa stomačnim problemima i sa srčanim tegobama. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa nesvesticom, sa visokim krvnim pritiskom i astmatičari, kažu u Zavodu za urgentnu medicinu. Kragujevačkoj službi hitne pomoći u prethodna 24 časa su upućena 162 poziva telefonom.

"STEFAN JE BIO FUDBALER, MLADA NADA, ALI JE PORED TOGA UPISAO I ŠKOLU I RADIO JE" Otkrivamo ko je tinejdžer koji je nastradao u saobraćajki u Kragujevcu

Hronika "STEFAN JE BIO FUDBALER, MLADA NADA, ALI JE PORED TOGA UPISAO I ŠKOLU I RADIO JE" Otkrivamo ko je tinejdžer koji je nastradao u saobraćajki u Kragujevcu

Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 44 intervencije na terenu (28 preko dana i 16 tokom noći). U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 68 pregleda odraslih osoba (tokom dana 23, a u toku noći 45 pregleda) i 20 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji. Na javnim mestima bilo je ukupno 13 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa bolom u leđima, sa stomačnim problemima i sa srčanim tegobama. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa nesvesticom, sa visokim krvnim pritiskom i astmatičari, kažu u Zavodu za urgentnu medicinu. Kragujevačkoj službi hitne pomoći u prethodna 24 časa su upućena 162 poziva telefonom.