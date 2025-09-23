Slušaj vest

Na području tog grada izmeren je potres od 2,1 stepena po Rihterovoj skali.

Screenshot 2025-09-23 094620.jpg
Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen

 Reč je o potresu umerene jačine a evo šta to u stvari znači.

tres-ivana-2.jpg
Foto: Printscreen/Seizmološki zavod Srbije

Nešto kasnije, u 9.28 sati Kosjerić se ponovo zaljuljao ali ovog puta reč je bila o slabijem zemljotresu od 1,5 stepeni po Rihteru.

A pre ova dva zemljotresa u Kosjeriću je registrovan i prvi u 8.31 sati, odf 1,7 stepeni po Rihteru. 

Screenshot 2025-09-23 102229.jpg
Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen

 Zemljotresi umerene jačine juče su zabeleženi i u Tutinu i Valjevu. 

 Kurir.rs

