Aparati Seizmološkog zavoda Srbije regoistrovali su jutros u 8.43 sati zemljotres na području Kosjerića.
SRBIJA SE ZALJULJALA TRIPUT ZAREDOM! Sva 3 zemljotresa registrovana u ovom gradu na zapadu Srbije (FOTO)
Na području tog grada izmeren je potres od 2,1 stepena po Rihterovoj skali.
Reč je o potresu umerene jačine a evo šta to u stvari znači.
Nešto kasnije, u 9.28 sati Kosjerić se ponovo zaljuljao ali ovog puta reč je bila o slabijem zemljotresu od 1,5 stepeni po Rihteru.
A pre ova dva zemljotresa u Kosjeriću je registrovan i prvi u 8.31 sati, odf 1,7 stepeni po Rihteru.
Zemljotresi umerene jačine juče su zabeleženi i u Tutinu i Valjevu.
