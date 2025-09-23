Slušaj vest

Ovog vikenda upravo na Pešterskoj visoravni organizuje se velika ekološka nacionalna kampanja koju realizuje Ministarstvo zaštite životne sredine.

- Sređujemo hranilišta za orlove, pravimo “VIP restoran” za krilate vladare neba. Istražujemo biljni i životinjski svet, farbamo, čistimo i uređujemo, da ovaj raj bude baš onakav kakav zaslužuje, kažu organizatori.

Turisti u ovaj kraj dolaze u grupama i to iz svih delova sveta. Najviše ima Poljaka, Kineza, Rusa ali tu su naravno i domaći i gosti iz regiona. Zahvaljujući oduševljenim gostima sa svih merdijana, sjajne fotografije iz tog dela Srbije obilaze svet.

- Fotografisanje ne prestaje, svi žele da zabeleže meandre, ptice, pejzaže. Na Pešterskom polju posebno uživaju u miru i pogledu sa brda Trojan, poseti izvorima i pticama oko Pešterskog jezera. Neki deo vremena uvek ostave za tišinu i meditaciju. Jako su popularne vožnje čamcem i planinarenje.

Posmatranje ptica (birdwatching) je posebno interesantno za strane turiste, dok se kod domaćih interesovanje uglavnom javlja među ljubiteljima prirode, kaže turistički vodič Sabahudin Abdagić.

Kurir.rs/RINA

