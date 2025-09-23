Slušaj vest

Dok su sudije bile zaokupljene pedantnim merenjem velikih i debelih bundeva, a proizvođači sa strepnjom očekivali rezultate, na sveopšte iznenađenje, kraj ove “Mađarice” pojavili su mlada i mladoženja. Zatečen je bio i petostruki šampion Tibor Kokai iz okoline Budimpešte.

Dok su sudije merile, mlada i mladoženja stali pored džinovske bundeve

Njegov drugar je na sebi nosio narandžasti kostim u obliku ludaje, ali je pojava mladenaca sve zasenila. Milan Prolić i Ipek

zavoleli su se u Švajcarkoj, a odlučili da goste na svadbeno veselje pozovu baš u vreme “Dana ludaje”:

-Pričao sam Ipek o “Danima ludaje”, a sad se uverila da je to tako. Ovakva atmosfera i srdačnost ne postoji nigde na svetu. Njeni roditelji i rodbina takođe su puni reči hvale za našu tradicionalnu gostoljubivost. Ipek je odlučila da uzme moje prezime. Ona je medicinska sestra, a ja sam u trgovini - rekao nam je Milan i ushićeno nastavio:

1/5 Vidi galeriju Svadba na Danima ludaje u Kikindi Foto: Saša Urošev

- Upoznali smo se u Švajcarskoj, dok smo išli u školu. Posle devet godina odlučili smo da se venčamo. Oboje živimo u toj zemlji, ali poštujemo naše otadžbine, običaje i vere. Ja potičem iz multietničke sredine. To je Rusko Selo. U tom mestu kod Kikinde, složno žive Srbi i Mađari. Slavimo dva Božića i Uskrsa. Puno je mešovitih brakova, a i ja potičem iz jednog takvog - kazao je Milan.