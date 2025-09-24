UPOZNAJTE TRADICIJU BORA: Sajam domaće radinosti i starih zanata ovog vikenda u Sportskom centru
Biznis inkubator centar Bor, pod pokroviteljstvom Grada Bora, organizuje Sajam domaće radinosti, starih zanata i tradicionalnih jela koji će biti održan 25. septembra u gornjem holu Ustanove Sportski Centar “Bobana Momčilović Veličković”.
„Prethodnih godina radili smo razne vrste sajmova, bilo je inovativnih, a ovo je nešto iz naše tradicije, našeg etno stila, prilika da se predstave naši proizvođači domaće radinosti, starih zanata i domaće hrane. Imamo oko 32 izlagača. Pozivamo sve naše sugrađane da posete sajam i vide čime mi to još uvek raspolažemo i šta smo sve sačuvali kada je reč o starim zanatima, tradicionalnim jelima i običajima“, izjavio je Radoica Trailović, v.d. direktora Biznis inkubator centra za RTV Bor.
Sajam domaće radinosti, starih zanata i tradicionalnih jela jedna je od dobrih prilika za predstavljanje domaćih poljoprivrednih proizvođača i potencijalna mogućnost za razvoj sopstvenog biznisa.
Svečano otvaranje Sajma domaće radinosti, starih zanata i tradicionalnih jela je u 10 časova, a posetioci će imati priliku da do 19 sati razgledaju i kupe neki od izloženih proizvoda.
