„Prethodnih godina radili smo razne vrste sajmova, bilo je inovativnih, a ovo je nešto iz naše tradicije, našeg etno stila, prilika da se predstave naši proizvođači domaće radinosti, starih zanata i domaće hrane. Imamo oko 32 izlagača. Pozivamo sve naše sugrađane da posete sajam i vide čime mi to još uvek raspolažemo i šta smo sve sačuvali kada je reč o starim zanatima, tradicionalnim jelima i običajima“, izjavio je Radoica Trailović, v.d. direktora Biznis inkubator centra za RTV Bor.