UNIŠTENO VIŠE OD 150 BOMBI I KILOGRAM I PO EKSPLOZIVA: Operativni tim iz Kragujevca u velikoj akciji uklonio opasna neeksplodirana ubojna sredstva
Sredstva su prethodno preuzeta na lokaciji “Tenkodrom”, a potom neutralisana u kontrolisanim uslovima, uz poštovanje svih propisanih mera bezbednosti. U akciji su učestvovali operativni tim za neeksplodirana ubojna sredstva, pripadnici Policijske uprave, Vatrogasno-spasilačke brigade i Zavoda za urgentnu medicinu.
Načelnik Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, Zoran Kočović, istakao je značaj ovakvih intervencija.
– Ove akcije su od ključnog značaja za bezbednost ljudi i imovine, jer svako neeksplodirano sredstvo predstavlja potencijalnu opasnost. Apelujem na građane da u slučaju pronalaska odmah obaveste policiju ili Operativni centar Sektora za vanredne situacije na broj 034/1985.
Uništene su minobacačke mine, ručne bombe, puščana municija, elektro-detonatorske kapisle i plastični eksploziv.
Kurir.rs/RINA