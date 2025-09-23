Slušaj vest

Sredstva su prethodno preuzeta na lokaciji “Tenkodrom”, a potom neutralisana u kontrolisanim uslovima, uz poštovanje svih propisanih mera bezbednosti. U akciji su učestvovali operativni tim za neeksplodirana ubojna sredstva, pripadnici Policijske uprave, Vatrogasno-spasilačke brigade i Zavoda za urgentnu medicinu.

Načelnik Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, Zoran Kočović, istakao je značaj ovakvih intervencija.

– Ove akcije su od ključnog značaja za bezbednost ljudi i imovine, jer svako neeksplodirano sredstvo predstavlja potencijalnu opasnost. Apelujem na građane da u slučaju pronalaska odmah obaveste policiju ili Operativni centar Sektora za vanredne situacije na broj 034/1985.

Uništene su minobacačke mine, ručne bombe, puščana municija, elektro-detonatorske kapisle i plastični eksploziv.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteDruštvoNAŠ GA ČOVEK SPAKOVAO DOK SI REK’O KEKS PA MU SVE LEPO OBJASNIO NA SRPSKOM! Čitav svet priča o putniku iz Srbije dok se ceo avion usred drame pitao samo jedno!
Screenshot 2025-07-28 073539.png
BeogradKAKO JE U PODRUM ZGRADE NA NOVOM BEOGRADU DOSPELA BOMBA KOJU JE STANARKA SLUČAJNO PRONAŠLA? Upravnik zgrade podelio savete o zaštiti zajedničkih prostorija
podrum Novi Beograd.jpg
BeogradŽENA KRENULA DA ČISTI PODRUM, PA ZATEKLA ZASTRAŠUJUĆU SCENU: Neverovatan slučaj sa Novog Beograda, hitno morale da reaguju POSEBNE JEDINICE policije
podrum Novi Beograd.jpg
BeogradPOGLEDAJTE KAKO JE UKLONJENA BOMBA OD POLA TONE U BEOGRADU NA VODI: Ogromni projektil prebacuju u Deliblatsku peščaru, oglasio se ministar Dačić (FOTO)
collage.jpg
BeogradPOČELE PRIPREME ZA UKLANJANJE BOMBE U BEOGRADU: Pripadnici Sektora za vanredne situacije na terenu obaveštavaju građane o sutrašnjoj akciji (foto)
bomba.png
DruštvoSRBIN SAVLADAO PUTNIKA KOJI JE PRETIO BOMBOM U AVIONU! Snimak drame na letu u Britaniji, čuje se "Alahu akbar" i "Smrt Trampu", a onda sledi naša psovka (VIDEO)
collage132132.jpg