Pokretni mamografi Pokrajinske vlade trenutno se nalaze u opštinama Pećinci i Bačka Palanka. U Bačkoj Palanci pokretni mamograf je sada u Čelarevu gde će se u narednom periodu vršiti mamografska snimanja, a potom će i ostala naselja u ovoj sredini biti obuhvaćena ovim preventivnim pregledima.

Za pregled nije potrebna zdravstvena knjižica, dovoljan je neki dokument za identifikaciju, a žene se za pregled prijavljuju u lokalnoj ambulanti.

Pokretni mamograf je u Čelarevu, a potom će i u ostala naselja u toj opštini.Projekat ''Prva mamografija'' realizuje Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo od 2019. godine u saradnji s Univerzitetskim kliničkim centrom Vojvodine, Institutom za javno zdravlje Vojvodine i Institutom za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

Tokom tog projekta je od 2019. godine pregledano je 25.947 žena i otkriveno je 193 karcinoma.

