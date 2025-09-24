Slušaj vest

Počela je rekonstrukcija pešačke zone sa partnerim uređenjem u Bulevaru kralja Aleksandra u Bačkoj Topoli, a rok za završetak radova je septembar naredne godine.

U sklopu projekta izdvojene su dve celine: Bulevar Kralja Aleksandra Prvog i deo parcele OŠ „Karađorđe”.

Celina Bulevara podrazumeva zahvat od raskrsnice sa ulicama Radoja Domanovića i Đurđevdanske, preko raskrsnice sa ulicama Princa Tomislava Karađorđevića i Knjeginje Zorke, raskrsnice sa Bulevarom vožda Karađorđa, pa duž ulice Mije Todorovića zaključno sa OŠ „Karađorđe”.

U delu sa južne strane bulevara predviđen je niz parking mesta za parkiranje pod pravim uglom. Između parking mesta i pešačke staze biće formirane zelene površine sa prostorima za odmor i montažnim objektima i baštama ugostiteljskih objekata.

Uz stazu od granitnih kocki, koja simboliše kretanje kroz vreme i istoriju Bačke Topole, na pojedinim mestima predviđene su info table koje će označavati bitne događaje.

U zapadnom delu ove podceline, biće izgrađena nova fontana, česma i prostor za odmor i socijalizaciju, dok će sa severne strane biti niz parking mesta sa paralelnim parkiranjem. Kada je u pitanju deo od raskrsnice sa Bulevarom vožda Karađorđa duž ulice Mije Todorovića zaključno sa OŠ „Karađorđe”, ona će sa južne strane imati samo trotoar, dok je sa severne strane, između raskrsnice sa Bulevarom vožda Karađorđa i OŠ „Karađorđe”, predviđena zona sa parking mestima sa parelelnim parkiranjem, zelenilom i pešačka zona.

Na drugoj celini, odnosno delu parcele OŠ „Karađorđe”, biće izgrađeno 19 parking mesta, od čega dva za osobe sa invaliditetom, kao i zelene površine i staza prema sporskoj sali, sa stepeništem. Glavni kolski prilaz predviđen je sa ulice Mije Todorovića. Za pristup objektu škole sa novoformiranog parkinga projektovana je nova rampa za pristup osoba sa invaliditetom.

Reč je o Projektu razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog razvoja (LIID). Finansira se iz grant sredstava Svetske banke i Francuske agencije za razvoj, a sprovodi ga Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Drveće prilagođeno ambijentu

Predviđena je sadnja visokih i srednje visokih sadnica lišćarskih i četinarskih vrsta i ukrasnog šiblja, što je važno zbog uklapanja u postojeći ambijent. Prilikom oblikovanja grupe zelenila, vodilo se računa da zelenilo doprinosi stvaranju povoljnih mikroklimatskih uslova sredine. Postojeće sadnice visokog zelenila se zadržavaju, osim dve.