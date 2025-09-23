Slušaj vest

Podno srednjovekovnog Magliča zahvaljujući entuzijazmu jednog mladog arheologa nikao je pravi svet u malom. Društvena organizacija i svojevrsni kamp Magličgrad okupio je volontere iz svih delova sveta. Jedna od njih je i Nina Chandra (36) iz Brazila.

Nekada uspešna grafička dizajnerka i komunikacijski stručnjak, odlučila je da svoj život potpuno promeni, dala je otkaz i krenula na putovanja širom sveta.

- U Srbiju sam stigla preko volonterske platforme, a privukla me je ideja da boravim u prirodi i učestvujem u projektu oživljavanja starog zamka. Volim da budem na različitim mestima. Ovde pomažem u kafani, u kuhinji i oko svega što je potrebno - kaže za RINU hrabra Nina.

U našoj zemlji je desetak dana, a planira da ostane još dve do tri nedelje. Posebno je, kaže, oduševljena domaćom kuhinjom, ali i mentalitetom ljudi.

- Naučila sam da pravim lepinje, pastu i salatu. Nisam mnogo kuvala, više sam pomagala, ali najviše mi se sviđaju domaći sir i ćevapi - dodaje uz osmeh.

1/7 Vidi galeriju Brazilka Nina volontira u Magličgradu kod Kraljeva Foto: RINA

Dala otkaz i uputila se u svet

Njena odluka da napusti siguran posao u Brazilu i krene u nepoznato pokazuje da snovi i hrabrost mogu da promene život iz korena.

- Želela sam da putujem, da upoznajem nove ljude i kulture, i zbog toga sam dala otkaz. To je bio moj način da započnem novo poglavlje - kaže ona.

Do sada su podno Magliča boravili Danci, Nemci, Švajcarci, Rusi, Kolumbijci pa čak i Indijci. Imaju obezbeđenu hranu, smeštaj ali i edukaciju. Nezaboravno druženje i realizacija finalne, neobične ideje su krajnji cilj. U izgradnji kampa ništa se ne kupuje, koristi se samo ono što ima u prirodi i na terenu.

Brazilka Nina Foto: RINA

Za sve posetioce obezbeženi su osnovni uslovi poput struje, vode, interneta, toaleti. Ono što ovo mesto razlikuje od ostalih jeste što se hrana služi u kotlićima, a na meniju su plodovi koje isključivo sami pronalaze u okruženju kao što su vrganji, lisičarke, koprive i po neka pastrmka.

- Ceo ovaj predeo ispod tvrđave nekako je daleko od javnosti, bez komšija i daje nam priliku da stvaramo nešto lepo i naravno prihvatamo volontere iz čitavnog sveta koji su spremni da učestvuju u jednom ovakvom projektu. Želimo da stvorimo nešto posebno što bi bilo pozicionirano na turističku mapu Kraljeva a i čitave Srbije kako stranci ne bi obišli samo velike gradove i nastavili dalje, već da se zadrže što duže i vide ovakve projekte - rekao je idejni tvorac Magličgrada Miloš Sretenović.