Srbija
POJAČAN INTENZITET SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA! AMSS uputio apel vozačima: Na brojnim deonicama zbog radova izmenjen režim saobraćaja
Slušaj vest
U gradovima je od jutros pojačan intenzitet saobraćaja, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS), apelujući na vozače da posebno budu oprezni u zonama škola.
Na brojnim deonicama je zbog radova izmenjen režim saobraćaja. Na naplatnim rampama i na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.
Zadržavanja kamiona na granicama su do dva sata.
Reaguj
Komentariši