U gradovima je od jutros pojačan intenzitet saobraćaja, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS), apelujući na vozače da posebno budu oprezni u zonama škola.

Na brojnim deonicama je zbog radova izmenjen režim saobraćaja. Na naplatnim rampama i na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.

Zadržavanja kamiona na granicama su do dva sata.

