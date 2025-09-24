Slušaj vest

U Loznicu je sloboda stigla 23. septembra 1944. godine, a tim povodom, tačno na 81. godišnjicu oslobođenja u Drugom svetskom ratu, danas je održana svečana akademija u Vukovom domu kulture kojom je obeleženo i 80 godina pobede nad fašizmom. Retko koji narod je boreći se za slobodu podneo tako velike žrtve kao srpski, a sloboda kod srpskog naroda ima poseban značaj i cenu koju su mnogi naši preci platili životom i ugradili ih u temelje srpske državnosti i slobode, kazao je na početku obraćanja pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović.

- Ovi krajevi često su bili pod najžešćim udarom brojnih okupatora, od Boja na Čokešini 1804, pa preko Loznice, Cera, Gučeva, sve do 1941. godine. Slobodarski duh srpskog naroda ovde je naročito izražen i nije čudo što su ovi krajevi često trpeli velike odmazde. Nije slučajno što je prva saveznička pobeda u Prvom svetskom ratu izvojevana na Ceru, što je prvi pucanj u nemačkog okupatora bio u lozničkom selu Donji Dobrić 21. aprila 1941, ni što je 31. avgusta iste godine Loznica bila prvo veće mesto oslobođeno od do tada nepobedivog nemačkog okupatora u porobljenoj Evropi. Danas se, 81. godinu od oslobođenja Loznice i 80 godina od pobede nad fašizmom, u dobrom delu Evrope povampiruju se nacističke ideje i imamo pokušaj revizije istorije, gde nam se pokušava staviti etiketa genocidnog naroda. Zato su naša dužnost i obaveza da se stalno, isključivo istinom i činjenicama, borimo protiv revizije istorije – poručio je Jugović.

1/4 Vidi galeriju Svečana akademija povodom 81 godine oslobođenja Loznice Foto: T. Ilić

Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Mile Rosić, podsetio je da smo ‘’kroz celu istoriju vodili oslobodilačke ratove, nikada nismo tražili tuđe, uvek smo samo čuvali svoje’’.

- Nikada ne treba da se zaboravi stradanje ljudi koju su branili ovu zemlju i grad. Nas polako neće biti, a mladi treba da nauče poštovanje prema borcima, učite decu o našoj bogatoj istoriji da ona neguju tradiciju – kazao je on.

Akademiji su prisustvovali i predstavnici ambasada Ruske Federacije i Belorusije u Srbiji koji su podsetili na zajedničku borbu protiv fašizma, a skupu se obratio i general u penziji Ljubiša Diković, predsednik SUBNOR-a, koji je kazao da je istorija našeg naroda bila ‘’krvava i puna stradanja za slobodu’’, i da se naše žrtve ‘’mere stotinama hiljada palih boraca’’.

- Pomen njima jeste velika poruka svima da ne zaboravljamo, da pamtimo i da su, bez obzira na sve što nas okružuje, što nas pritiska, u nama rodoljubi spremni da se opet bore za slobodu i čast domovine. Dobili smo mnoge neprijatelje, srušili carevine, nismo poraženi ni od članica NATO pakta, ali nam jedan neprijatelj ozbiljno preti. To je zaborav. Opasan, ne ubija, ali sputava i moramo ga pobediti. Možemo se suprostaviti svakome, ali samo jedinstveni jer Srbija nema cenu – rekao je Diković.