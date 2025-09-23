Slušaj vest

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 17.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok teretna vozila za izlaz čekaju od 90 do 300 minuta, a najduže na Sremskoj Rači.

Na graničnom prelazu Batrovci i Šid, na izlazu, teretna vozila se zadržavaju 180 minuta, na Sremskoj Rači 300 minuta, na Bezdanu i Kelebiji 120 minuta, a na Gradini 90 minuta, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

