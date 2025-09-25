Slušaj vest

Izmena Odluke prema rečima gradskog većnika Bojana Kostića uslovljena je, između ostalog, i zbog povećanja minimalne zarade i zarada u zdravstvu, socijalnoj zaštiti i obrazovanju, prenosi zvanični sajt Grada Vranja.

- U oktobru nas očekuje vanredno povećanja zarada od 5% pre svega u Predškolskoj ustanovi, kao i povećanje minimalne cene rada od 9.4 odsto. Jedan od razloga za rebalans budžeta je i rast prihoda od poreza na zarade i imovinu, kao i veći iznos neutrošenih sredstava iz prethodne godine u iznosu od 130 miliona dinara. Očekuje nas i realizacija projekata poput mosta u selu Stropsko, izgradnja Omladinskog centra i drugi.

Predviđeni budžet iznosi 4.085.469.000 dinara, koji je u odnosu na završni račun za 2024. godinu manji za 387 miliona dinara zbog toga što smo prošle godine imali velika izdvajanja za izgradnju 3,3 km toplovoda. To nas je koštalo 600 miliona dinara.

Planirani prihodi od prodaje zemljišta iznose 64 miliona dinara, tekući prihodi 3.684.762.000 dinara, dok su preneta sredstva 217 miliona dinara - rekao je Bojan Kostić, prenosi zvanični sajt Grada Vranja.

Nacrt Odluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu grada Vranja za 2025. godinu, Gradsko veće usvojilo je na 80. sednici.