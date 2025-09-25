Slušaj vest

Novi sistem obuhvata modernizaciju i opremanje bunara B1 i B4 u Paštriću, rezervoara Razbojište i Popovača, kao i izvorišta Orlovac. Pored toga, biće uspostavljen i dispečerski centar iz kojeg će se u realnom vremenu pratiti rad sistema, potrošnja vode, nivo i kvalitet vode, kao i stanje pumpi i rezervoara.

Sredstva za realizaciju ovog projekta opredelilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vrednosti od 32,9 miliona dinara i lokalna samouprava u iznosu od 365.000 dinara.

„Ovaj projekat je od izuzetnog značaja za Mionicu i naše građane. Novi sistem će nam omogućiti da imamo pouzdanije vodosnabdevanje, brže reagovanje u slučaju kvarova i značajno manje gubitke vode. Zahvaljujem Vladi Republike Srbije na podršci“, rekao je ukratko Boban Janković, predsednik opštine Mionica.

Ovim projektom, Mionica dobija sistem koji će omogućiti efikasnije upravljanje, brže detektovanje kvarova, manje gubitke vode i sigurnije snabdevanje svih korisnika. Na svim navedenim vodovodnim sistemima u prethodnom periodu obavljeni su radovi na obnovi i unapređenju, čime je značajno podignut nivo kvaliteta i pouzdanosti vodosnabdevanja u mioničkoj opštini.

Kako je najvaljeno, u narednom periodu sledi rešavanje vodovodnog pitanja u Tabanoviću, Virovcu, Gornjem Mušiću, Donjem Mušiću i Nanomiru.