Slušaj vest

Novi sistem obuhvata modernizaciju i opremanje bunara B1 i B4 u Paštriću, rezervoara Razbojište i Popovača, kao i izvorišta Orlovac. Pored toga, biće uspostavljen i dispečerski centar iz kojeg će se u realnom vremenu pratiti rad sistema, potrošnja vode, nivo i kvalitet vode, kao i stanje pumpi i rezervoara. 

Sredstva za realizaciju ovog projekta opredelilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vrednosti od 32,9 miliona dinara i lokalna samouprava u iznosu od 365.000 dinara.

„Ovaj projekat je od izuzetnog značaja za Mionicu i naše građane. Novi sistem će nam omogućiti da imamo pouzdanije vodosnabdevanje, brže reagovanje u slučaju kvarova i značajno manje gubitke vode. Zahvaljujem Vladi Republike Srbije na podršci“, rekao je ukratko Boban Janković, predsednik opštine Mionica.

Ovim projektom, Mionica dobija sistem koji će omogućiti efikasnije upravljanje, brže detektovanje kvarova, manje gubitke vode i sigurnije snabdevanje svih korisnika. Na svim navedenim vodovodnim sistemima u prethodnom periodu obavljeni su radovi na obnovi i unapređenju, čime je značajno podignut nivo kvaliteta i pouzdanosti vodosnabdevanja u mioničkoj opštini.

Kako je najvaljeno, u narednom periodu sledi rešavanje vodovodnog pitanja u Tabanoviću, Virovcu, Gornjem Mušiću, Donjem Mušiću i Nanomiru.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaNAŠ JUNAK JE DOBRO! SVE MOŽE DA SE REŠI, SAMO DA JE GLAVA NA RAMENIMA! Rođaka policajca iz Mionice koji je napadnut mačetom u parku otkrila detalje krvavog pira
123.jpg
DruštvoOpština Mionica devetu godinu zaredom obezbeđuje besplatne udžbenike za prvake: Kontinuirano ulaganje u đake
knjige01.jpg
HronikaLEKARI SPASILI RUKU POLICAJCU MILANU! Aleksa ga teško povredio mačetom u Mionici, kad je prevezen u Beograd operacija trajala 6 sati
123.jpg
HronikaIZUSTIO JE: "POMOZITE MI" I SRUŠIO SE, BIO JE KRVAV OD GLAVE DO PETE: Očevici opisali horor scene posle kasapljenja policajca u Mionici!
123.jpg
SrbijaMIONICA: Za uslugu „Pomoć u kući“ izdvojeno 1,4 miliona dinara
urucenje ugovora01.jpg
SrbijaPOSEBNI GOSTI: Mionički predškolci u poseti predsedniku opštine
Jankovic i predskolci02.png