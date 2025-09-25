Slušaj vest

Gradsko veće Čačka usvojilo je predlog rebalansa lokalnog budžeta za 2025. godinu, a rebalansom je budžet projektovan na 7,57 milijardi dinara, što je za oko 900 miliona dinara više u odnosu na budžet koji je definisan osnovnom odlukom za tekuću godinu.

- Ovim rebalansom najveće punjenje gradske kase je predviđeno u zonama koje su i u dosadašnjem periodu najviše učestvovale u strukturi prihoda budžeta grada Čačka. To se odnosi na porez na dohodak, na dobit i na kapitalne dobitke, a potom i po osnovu poreza na imovinu, kazao je načelnik Gradske uprave za finansije Radomir Tajsić.

Sa druge strane, na rashodnoj strani budžeta, kako ističe Tajsić, bili su prinuđeni da povećaju pozicije rashoda pre svega na rashode zarada, potom na sredstva koja su bila neophodna da bi okončali investicione projekte koji su bili započeti tokom 2025. godine.

- Rashodi su u najvećoj meri generisani kroz povećanje rashoda koji se odnose na osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove, naknada koje se odnose na socijalnu zaštitu, kao i za pomenute investicije, kazao je Tajsić.

Dodaje da je predviđeno da se po osnovu poreza na dohodak u gradsku kasu slije 4,65 milijardi dinara, a po osnovu poreza na imovinu 1,16 milijardi.