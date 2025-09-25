Slušaj vest

U Vrbasu se sprovodi besplatan transport kabastog otpada iz domaćinstava u subotu 4. oktobra. 

Ekipe „Čistoće“ akciju će početi u rano jutro od sedam sati. Nepotrebne kabaste stvari sugrađani treba da iznesu ispred svojih domova. Stanari stambenih zgrada, krupni otpad mogu da ostave pored kontejnera odakle će ih ekipe „Čistoće“ ukloniti.

Ovakve akcije izvode se dva puta godišnje. Tako se daje prilika da se stari nameštaj, tepisi, gume i drugi kabasti otpad ne gomilaju.

Građani su obavešteni da se otpad životinjskog porekla i građevinski otpad neće nositi.

(Kurir.rs/Dnevnik)

Ne propustiteSrbijaSELO U KOME ZIMA ZNA DA OSTAVI SAMO JEDNOG ČOVEKA: Nekada 800 đaka, danas samo sedam stanovnika, ovo je priča o Kruševici
Screenshot 2025-09-24 101611.png
SrbijaDOMAĆA ZIMNICA: Kako spremiti paradajz da traje celu zimu (RECEPT)
paradajz-foto-zorana-jevtic-.jpg
SrbijaZELENILO, VIŠE PARKING MESTA, NOVA FONTANA: Počela rekonstrukcija pešačke zone u Bačkoj Topoli
adsdad01-news1-nenad-kostic.jpg
SrbijaBESPLATNI MAMOGRAFSKI PREGLEDI ZA ŽENE U BAČKOJ PALANCI I PEĆINCIMA: Prijava za pregled u lokalnoj ambulanti
002.jpg