BESPLATNO ODNOŠENJE KABASTOG OTPADA U VRBASU: Akcija počinje rano ujutru
U Vrbasu se sprovodi besplatan transport kabastog otpada iz domaćinstava u subotu 4. oktobra.
Ekipe „Čistoće“ akciju će početi u rano jutro od sedam sati. Nepotrebne kabaste stvari sugrađani treba da iznesu ispred svojih domova. Stanari stambenih zgrada, krupni otpad mogu da ostave pored kontejnera odakle će ih ekipe „Čistoće“ ukloniti.
Ovakve akcije izvode se dva puta godišnje. Tako se daje prilika da se stari nameštaj, tepisi, gume i drugi kabasti otpad ne gomilaju.
Građani su obavešteni da se otpad životinjskog porekla i građevinski otpad neće nositi.
(Kurir.rs/Dnevnik)
