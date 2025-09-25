Slušaj vest

Opšta bolnica Vršac obaveštava korisnike da će, u okviru priprema za predstojeću rekonstrukciju, biti sprovedene organizacione promene u internističkom sektoru. Cilj ovih izmena je obezbeđivanje brže, dostupnije i kvalitetnije zdravstvene zaštite u oblasti interne medicine.

„Promene podrazumevaju spajanje postojećih službi internističkog sektora u jedinstvenu Službu interne medicine. Kardiologija sa koronarnom jedinicom i nefrologija biće izmeštene na nove lokacije, dok Odsek hemodijalize nastavlja sa radom na postojećoj adresi. Novi model rada omogućiće efikasnije korišćenje kadrova i prostora, kao i bolje zbrinjavanje vitalno ugroženih pacijenata“, istakao je direktor bolnice, dr Ivan Ivanović.

Od danas organizacioni delovi Službe interne medicine nalaziće se na sledećim lokacijama:

  • Prijemna internistička ambulanta – ulaz u centralnu zgradu bolnice, levo, preko puta Službe hitne medicinske pomoći,
  • Zajednički internistički odsek (Kardiologija i Nefrologija) – prvi sprat objekta bolnice, u prostoru gde se do sada nalazila Hirurgija „A“,
  • Služba opšte hirurgije – sadašnja lokacija Hirurgije „B“, drugi sprat nove zgrade bolnice,
  • Koronarna jedinica – prostor Odseka intenzivne nege (ostaje na istoj lokaciji, prvi sprat nove zgrade bolnice),
  • Specijalistička internistička ambulanta – ostaje u suterenu zgrade Internog odeljenja.

„U narednom periodu očekuju se dodatne prostorne promene o kojima će građani biti pravovremeno obavešteni. Opšta bolnica Vršac ostaje posvećena kontinuiranom unapređenju zdravstvenih usluga i bezbednosti pacijenata“, dodaje dr Ivanović.

(Kurir.rs/Vojvodinauzivo)

Ne propustiteSrbijaVELIKI POŽAR U VRŠCU: Vatrena stihija „guta“ Vršački breg, jak vetar ometa gašenje, ugrožene vikendice i šuma ka Kuli (VIDEO)
Screenshot 2025-08-29 121231.jpg
SrbijaU VRŠCU POČINJE OČITAVANJE UTROŠENOG GASA ZA AVGUST: Ova tri dana obilaze domaćinstva
epafilip-singer.jpg
SrbijaMOST KULTURNOG POVEZIVANJA I OČUVANJA IDENTITETA: Vršac domaćin četvrtog "Dana rumunskog jezika“
vrsac.jpg
Srbija3 VAŽNA PROJEKTA NA PODRUČJU VRŠCA: Prioritet početak sanacije dvorca u Vlajkovcu
Screenshot 2025-08-20 131945.jpg