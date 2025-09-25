VRŠAČKA BOLNICA SPREMA SE ZA REKONSTRUKCIJU: Premeštaju se odeljenja i službe
Opšta bolnica Vršac obaveštava korisnike da će, u okviru priprema za predstojeću rekonstrukciju, biti sprovedene organizacione promene u internističkom sektoru. Cilj ovih izmena je obezbeđivanje brže, dostupnije i kvalitetnije zdravstvene zaštite u oblasti interne medicine.
„Promene podrazumevaju spajanje postojećih službi internističkog sektora u jedinstvenu Službu interne medicine. Kardiologija sa koronarnom jedinicom i nefrologija biće izmeštene na nove lokacije, dok Odsek hemodijalize nastavlja sa radom na postojećoj adresi. Novi model rada omogućiće efikasnije korišćenje kadrova i prostora, kao i bolje zbrinjavanje vitalno ugroženih pacijenata“, istakao je direktor bolnice, dr Ivan Ivanović.
Od danas organizacioni delovi Službe interne medicine nalaziće se na sledećim lokacijama:
- Prijemna internistička ambulanta – ulaz u centralnu zgradu bolnice, levo, preko puta Službe hitne medicinske pomoći,
- Zajednički internistički odsek (Kardiologija i Nefrologija) – prvi sprat objekta bolnice, u prostoru gde se do sada nalazila Hirurgija „A“,
- Služba opšte hirurgije – sadašnja lokacija Hirurgije „B“, drugi sprat nove zgrade bolnice,
- Koronarna jedinica – prostor Odseka intenzivne nege (ostaje na istoj lokaciji, prvi sprat nove zgrade bolnice),
- Specijalistička internistička ambulanta – ostaje u suterenu zgrade Internog odeljenja.
„U narednom periodu očekuju se dodatne prostorne promene o kojima će građani biti pravovremeno obavešteni. Opšta bolnica Vršac ostaje posvećena kontinuiranom unapređenju zdravstvenih usluga i bezbednosti pacijenata“, dodaje dr Ivanović.
(Kurir.rs/Vojvodinauzivo)