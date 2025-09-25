Slušaj vest

Opština Irig donirala je specijalizovano terensko vozilo Domu zdravlja Irig kako bi hitna medicinska pomoć bila dostupnija pacijentima i na nepristupačnijim predelima te lokalne samouprave smeštene na južnim obronicima Fruške gore.

Primopredaji su prisustvovali predsednik opštine Tihomir Stojaković i direktor Doma zdravlja dr Nebojša Acin.

Oni su pojasnili da će se novim vozilom rešiti decenijski problem. Sa pogonom na sva četiri točka, visokim klirensom, adekvatnom snagom i opremom vozilo će u budućnosti obezbeđivati dostupnost hitne medicinske pomoći i na najzahtevnijim terenima opštine, pri svim vremenskim uslovima što je u ranijem periodu bilo znatno otežano.

(Kurir.rs/Dnevnik)

